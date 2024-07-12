無證客湧入 遊民所提供住宿時長創新低

市長亞當斯表示，無證客數量的激增使紐約市為市民提供的安全網系統變得脆弱。(特約記者曹馨元╱攝影)

根據Gothamist的最新數據分析顯示，紐約遊民 如今在收容所居住的平均時長達到了過去十年中的最低數，其中部分原因是因為有愈來愈多湧入的無證客 難民需要臨時住所，擠入了原本提供給遊民的入住系統當中。

與去年同期相比，2024年4月的單身成年人在遊民所的居留時間減少了約兩周半，有孩子的家庭減少了約一個月，而沒有孩子的成人家庭減少了七個月之多；現在，有孩子的家庭在遊民所平均居住353天，與去年相比降低了23%。

市府官員和遊民權益倡導人士認為，遊民所平均居住時長的減少主要是因為無證客的到來，在過去的兩年中，有數千名無證客進入遊民所系統中，以求一個臨時居住點；市府也表示，與前幾年相比，他們很努力地幫助了更多人離開遊民所，搬入永久性住房。

遊民權益倡導人士指出，大多搬進遊民所的無證客只是以此作為一個臨時落腳點，「人們大費周章來到紐約並不是為了住在遊民所裡的」，大部分人很快便離開了，因此也拉低了遊民所的平均居住時長。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，遊民所平均居住時長的下降是因為遊民所系統中的人數創下了歷史新高，而無證客數量的激增，也使紐約市 為市民提供的安全網系統變得更加脆弱；為了應對數以萬計的無證客湧入，紐約市於今年3月廢除了長期以來實行的「庇護權法」(Right-to-Shelter)規定，對成年移民的停留時間設置了上限。

據「紐約客」的一篇長篇報導，遊民所裡日漸混雜的人員和環境、嚴格的居住規定，令許多住客不堪其擾；由於遊民所床位的需求量巨大，許多遊民所會規定，若遊民晚上10點前未回到床位，工作人員將會清空該床位的所有個人物品。

一名在賓州車站附近沿街居住的遊民表示，她因受家庭暴力而流落街頭，在住進遊民所後發現同住的遊民有偷竊她個人物品的行為，因此她寧願流落街頭，也不願再回到遊民所居住。