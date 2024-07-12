罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

住在紐約市的華裔 居民吳先生，最近收到一張來自長島 的不尋常交通罰單，原以為是有人冒充執法人員，通過開罰單騙錢；但經查詢後發現罰單是真的，不過是由當地的村公所發出，並非執法人員，不少人對此懷疑該村公所是否具有執法權，開罰單是否存在合理性。

吳先生說，他在8日收到這張交通罰單，指他在6月23日經過長島納蘇郡(Nassau County)的馬鞍岩村(Village of Saddle Rock)的一路口沒有在停車標誌前(Stop sign)停下，且被攝像頭拍到，因此被罰款60元；如若不在8月初之前繳納，將每月增加15元罰款。

吳先生認為，這張罰單疑點重重，「首先該罰單由馬鞍岩村一個村子發給我，他有執法權嗎？」，其次他表示，在查看該路口的攝像頭後，發現照相機反常地小，與普遍看到的不同；而根據罰單上的二維碼，吳先生看到違規的錄像是從車前拍攝，不同於以往拍車尾的交通罰單。

另外，吳先生通過自身和朋友的經驗總結道，停車標誌的違章一般由警方親自罰款，不會安裝所謂的攝像機；更奇怪的是，繳納該罰金的方式之一，是通過一個名為StopForKids.com的網站，而非以gov結尾的網站，令他質疑真實性。

付款的另一方式則是寄支票 到馬鞍岩村的村公所，雖吳先生查詢地址，發現確為馬鞍岩村村公所的地址，但仍然懷疑不已，「我問了所有的朋友，沒有朋友有這樣的經歷，我懷疑是不是新型詐騙」；他補充道，錢罰得雖然不多，但是擔心在網站付款後，會令個人信息洩漏，因此十分煩惱。

後來經過查詢，馬鞍岩村村公所的工作人員表示，該罰單並不是詐騙，且罰單的依據確實是錄像，「因為(吳先生)沒有停下，所以我們提出罰款」；工作人員補充，馬鞍岩村三年前在每一個入口都安裝了類似的攝像頭，且村公所也具有執法和罰款的權力。

距離馬鞍岩村附近的北罕普斯狄鎮(North Hempstead)華裔議員劉巧怡說，儘管該村不屬於她的選區，但也聽說很多人遭遇過類似罰款，但是近來不少官員也在質疑該攝像頭的正當性，確有必要展開討論。