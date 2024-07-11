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布碌崙多間圖書館 恢復1周7天服務

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙中央圖書館將於14日起恢復成一周七日營業。(本報檔案照)
布碌崙中央圖書館將於14日起恢復成一周七日營業。(本報檔案照)

隨著紐約市府恢復給市立圖書館撥款後，布碌崙公共圖書館近期宣布，將會恢復多間重要分館的一周七天營業，以便當地民眾使用；至於其他的分館，將在夏季期間營業至少一周六天，民眾可瀏覽官網查詢就近圖書館的開放時間。

布碌崙公共圖書館多個圖書館日前在市府預算削減後，一周開放的天數減至僅五或六天；此外圖書館的不少服務項目也取消，通常用作高溫氣候避暑中心的圖書館，也再也無法每日發揮應急作用，導致不少當地民眾抱怨。

而市府原計畫在2025財政年預算中，再砍給予公共圖書館的5830萬元預算，布碌崙圖書館管理人因而發出警告，如此龐大的資金削減將會使超過半數的分館降至一周五天營業，且也會導致正在翻修的圖書館將會無限期延遲開放，包括紅鉤區(Red Hook)公共圖書館在內；所幸的最後市議會成功保住2025年財政預算中將撥給圖書館的經費，還額外增加4260萬元的資金。

對此布碌崙公共圖書館近期宣布，位於大軍廣場(Grand Army Plaza)的中央圖書館、班森賀的國王高速路(Kings Highway)分館現階段的開放時間是每周六天，但將於7月14日(周日)起恢復周日的營業；而布碌崙高地(Brooklyn Height)、綠點、麥肯(Macon)、中木(Midwood)、紐洛斯(New Lots)的分館，將於8月4日(周日)起也恢復一周七天的營業。

位於8大道華社附近的波羅園(Borough Park)，之後也會恢復一周七天開放；除以上的分館外，布碌崙剩下的60多家分館則會至少每周開放六天，正在整修中的圖書館，也將按照原定日期重新開放。

圖書館 布碌崙 預算

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