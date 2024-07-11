布碌崙大橋公園 免費露天電影節回歸

布碌崙大橋露天電影節11日回歸。(取自布碌崙大橋臉書)

紐約市今夏藝文活動陸續展開，而在公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒的時光必不可少；由布碌崙 (布魯克林)大橋公園保護協會(Brooklyn Bridge Park Conservancy)帶來的夏日電影節，將從11日(周四)起回歸，直至8月底帶來八部著名影片，供民眾免費觀賞。

布碌崙大橋露天電影節至今已邁入第25年，今年主題為「電影與美景」(Movies with a view)，篩選出多部經典之作，也有近幾年來獲得極高評價的新電影；在這裡可觀賞東河美景，主辦方也邀請多個美食攤販常駐擺攤、有眾多美食選項，民眾在觀看電影前後還能到附近的旅遊景點登波(Dumbo)走走，非常愜意。

期間將播放的著名影片包括「之前的我們」(Past Lives)、「黑色追緝令」(Pulp Fiction)、「辣妹過招」(Mean Girls)、「金牌拳手」(Creed)、「戀戀模範生」(But I'm A Cheerleader)、「吸血鬼：真愛不死」(Bram Stroker’s Dracula)、「白宮 夜未眠」(The American President)；在8月的最後一期電影播映前，還將開放公眾投票，在「小鬼大間諜」(Spy Kids)、「忍者龜：變種大亂鬥」(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)、「搖滾教室」(School of Rock)中選出最想觀看的，民眾可留意官網brooklynbridgepark.org。

電影將在7、8月的每周四播映，地點為布碌崙大橋公園的1號碼頭，晚上6點就可入場，位置先到先得；民眾可自帶野餐墊，但不可帶椅子、寵物 、玻璃瓶、酒精飲料入場。