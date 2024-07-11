我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

自助新鮮草原老人中心 獲李羅莎撥款5萬元

記者尤昱程／紐約報導
李羅莎與該中心長者一同用餐。(記者尤昱程 / 攝影)
李羅莎與該中心長者一同用餐。(記者尤昱程 / 攝影)

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近期出席自助新鮮草原老人中心(Self-help Community Services Fresh Meadows NORC)的年度燒烤活動，宣布為該中心爭取到5萬元的州政府撥款，為老年人的健康和醫療支持計畫提供資金援助。

李羅莎表示，這筆撥款將為新鮮草原的居民提供社交、營養和體育活動方面的資源，使他們能夠在家中繼續健康地變老；她說，維持健康的生活方式對我們的長者至關重要，她很自豪能繼續資助像 「健康星期三」這樣有意義的工作坊。

李羅莎與該中心長者一同用餐。(李羅莎辦公室)
李羅莎與該中心長者一同用餐。(李羅莎辦公室)

自助新鮮草原老人中心外部事務總監佛莉(Katie Foley)表示，感謝李羅莎對中心的持續支持，這筆資金將確保中心成員繼續享有豐沛的福利資源，包括獲得營養師指導、運動課程和健康計畫等，未來將持續以促進社區擁有更健康以及活力的生活為目標。

據該中心介紹，「健康星期三」工作坊旨在邀請營養師到該中心，為長者上課並提供一對一的諮詢服務，幫助退休耆老了解如何挑選食物以及學習新的健康食譜，進而改善慢性疾病；此外，這筆經費還讓該中心得以聘請一位運動指導員，幫助長者保持活力。

營養師狄馬喬(Anna DiMaggio)表示，每周工作坊會談論所有長者感興趣的營養相關課題，比如管理糖尿病、改善高血壓、降低膽固醇、補充劑等所有與老年人和營養相關的議題，有助於他們更好管理這些疾病，之後則是進行烹飪工作坊，展示給長者如何簡單地為自己準備食物。

該中心成員波許(Debbie Bosch)表示，兩年前剛退休時並不知道該如何打發時間，後來得知這個中心提供退休長者一個交流的空間，所以開始來這邊與其他人社交；她說，所有工作人員都對自己相當好，她也很喜歡每周三推出的營養課程。

退休 老人中心 食譜

上一則

時報廣場不平靜 4小時3人遭刺 1人被咬

下一則

紐約市府免費早午餐、體育活動…暑期學生福利多

延伸閱讀

李羅莎爭取12.5萬聯邦資金 助華策會裝修電梯、空調

李羅莎爭取12.5萬聯邦資金 助華策會裝修電梯、空調
營養師曝4血型減肥專屬菜單 B型忌1主食、O型少吃這3樣

營養師曝4血型減肥專屬菜單 B型忌1主食、O型少吃這3樣
紐約市初選落幕 金兌錫成功連任 第40選區投票數創新低

紐約市初選落幕 金兌錫成功連任 第40選區投票數創新低
綠屋頂減稅將到期 劉醇逸、李羅莎籲紐約州長簽署提案延長

綠屋頂減稅將到期 劉醇逸、李羅莎籲紐約州長簽署提案延長

熱門新聞

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利