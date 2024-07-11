自助新鮮草原老人中心 獲李羅莎撥款5萬元

李羅莎與該中心長者一同用餐。(記者尤昱程 / 攝影)

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近期出席自助新鮮草原老人中心 (Self-help Community Services Fresh Meadows NORC)的年度燒烤活動，宣布為該中心爭取到5萬元的州政府撥款，為老年人的健康和醫療支持計畫提供資金援助。

李羅莎表示，這筆撥款將為新鮮草原的居民提供社交、營養和體育活動方面的資源，使他們能夠在家中繼續健康地變老；她說，維持健康的生活方式對我們的長者至關重要，她很自豪能繼續資助像 「健康星期三」這樣有意義的工作坊。

李羅莎與該中心長者一同用餐。(李羅莎辦公室)

自助新鮮草原老人中心外部事務總監佛莉(Katie Foley)表示，感謝李羅莎對中心的持續支持，這筆資金將確保中心成員繼續享有豐沛的福利資源，包括獲得營養師指導、運動課程和健康計畫等，未來將持續以促進社區擁有更健康以及活力的生活為目標。

據該中心介紹，「健康星期三」工作坊旨在邀請營養師到該中心，為長者上課並提供一對一的諮詢服務，幫助退休 耆老了解如何挑選食物以及學習新的健康食譜 ，進而改善慢性疾病；此外，這筆經費還讓該中心得以聘請一位運動指導員，幫助長者保持活力。

營養師狄馬喬(Anna DiMaggio)表示，每周工作坊會談論所有長者感興趣的營養相關課題，比如管理糖尿病、改善高血壓、降低膽固醇、補充劑等所有與老年人和營養相關的議題，有助於他們更好管理這些疾病，之後則是進行烹飪工作坊，展示給長者如何簡單地為自己準備食物。

該中心成員波許(Debbie Bosch)表示，兩年前剛退休時並不知道該如何打發時間，後來得知這個中心提供退休長者一個交流的空間，所以開始來這邊與其他人社交；她說，所有工作人員都對自己相當好，她也很喜歡每周三推出的營養課程。