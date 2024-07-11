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全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

記者尤昱程／紐約報導
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

經過三次推遲之後，小籠包名店鼎泰豐(Din Tai Fung)在紐約市的開幕日期終於確定，新店將於18日(周四)正式開幕，並從今(11日)至17日(周三)間試營業；據悉，鼎泰豐位於曼哈頓中城的新店面，將成為其在全球最大的分店據點。

鼎泰豐的紐約新店坐落於百老匯大道1633號，介於西50街和51街之間，不僅是該品牌在美國東岸的首個據點，還是其全球最大的分店；該店面占地2萬5000平方呎，可容納最多450名顧客用餐，為了維持餐點品質，所有新店員工已進行為期12周的員工訓練。

紐約店將於11日至17日開始試營業，正式開業則定於18日，當天鼎泰豐團隊將舉行剪綵儀式並發表開幕致詞，隨後餐廳將以其慣常的包子蒸製、牛肉烹煮、湯煲熬製等活動拉開帷幕；與其他分店一樣，顧客將可透過玻璃牆欣賞師傅們每天現做的超過1萬個小籠包。

目前試營業期間的座位已全數被預訂完，正式營業後一個月的座位也都被約滿，想要嘗鮮的民眾可上官網查詢，https://reurl.cc/Ke7zrj。

鼎泰豐品牌由已故的楊秉彝於1958年在台北創立，最初是一家食用油店，然而楊先生的小籠包大受歡迎，他將油品業務逐步淘汰，並將鼎泰豐打造成今日全方位的餐廳；這些每天手工製作並以「18摺」黃金比例而著稱的小籠包，仍然是這個連鎖店的招牌菜。

紐約市 百老匯 曼哈頓

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