李羅莎爭取12.5萬聯邦資金 助華策會裝修電梯、空調

州眾議員李羅莎(右二)宣布為華策會爭取到12萬5000元的聯邦資金。(記者尤昱程／攝影)

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)日前到法拉盛 華人策畫協會(Chinese-American Planning Council)，與華策會總裁兼執行長何永康一同宣布她為該會所爭取到12萬5000元聯邦資金，這筆資金將用於裝修該中心的電梯和空調設備，為居民帶來更好服務。

李羅莎表示，當她2017年首次參觀華策會社區中心的時候，當時腦海裡第一個想法就是如何能夠幫助這個組織；她說，很榮幸能將資源帶回社區，特別是華策會這樣為社區服務的組織，期待華策會充分利用該資金，回饋給社區成員。

華策會總裁兼執行長何永康表示，每天皆有數百人來使用社區中心，然而該中心的電梯總是故障頻傳，所幸李羅莎提供的這筆資金補助，社區成員以及該中心員工都將獲益。

而除了修築電梯，這筆資金也將用於裝修空調，何永康說，華策會社區中心是市老人局(Department of Aging)指定的避暑中心，空調設備不僅對現有的社區中心成員很重要，同時也必須確保任何來自街上的人都能在中心裡應對酷熱天氣。

何永康表達對李羅莎爭取這筆資金的感謝，也透露華策會接下來的計畫，將修築該中心新樓層以開展更多的早期兒童學習和健康計畫，包含針對日托提供者進行培訓，幫助無證客的兒女申請糧食券，以及幫助家長尋找可負擔的育兒服務。

據了解，成立於1965年的華策會，明年將慶祝60周年紀念，該會成立宗旨在促進華裔美國人、移民和低收入 紐約人的社會和經濟賦權，目前已成全國最大的亞裔 社會服務非營利組織，每年為約8名紐約市居民提供服務。