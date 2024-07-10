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狗太多領養太少 動物護理中心擁擠

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市動物收容所狗太多，但領養人太少。(本報檔案照)
紐約市動物收容所狗太多，但領養人太少。(本報檔案照)

紐約市動物護理中心(Animal Care Centers of NYC)表示，從新冠疫情過後，被送回的寵物數量激增，目前該中心仍在處理動物收容所過度擁擠的問題。但紐約市動物收容所發言人漢森(Katy Hansen)解釋說，問題不在於送回的寵物數量特別多，而在於領養的數量大幅下降。

2018年，每季度約有700只狗從動物護理中心被領養。2020 年，這一數字下降到每季度180只。今年第一季度，狗的領養量為311只，連新冠疫情前的一半都不到。漢森說，現在狗太多了，「我們把狗關在籠子裡，走廊裡、辦公室裡，每個角落都有」。

漢森說，領養量大幅下降，導致動物數量過多，動物們坐等被領養。和2018年比，動物在護理中心的平均逗留時間增加了兩倍左右。護理中心一隻中型犬的平均逗留時間為24天。上個月，護理中心一般每天有354只狗，但該中心的理想收容能力是185只。

2018年，動物護理中心的狗安置率(包括領養、將寵物送還給主人以及將它們轉移到其他設施)為93%，現在這一比率已降至88%。沒有得到安置的狗將被安樂死。根據動物護理中心的數據，去年有4322只狗、貓、兔子和其他動物被安樂死。這些動物沒有一隻被認定為「健康」。

摯友動物協會(Best Friends Animal Society)是一個全國性的不殺生收容所網絡，該協會的地區主管維樂貴絲(Wendy Velazquez)說，飼養寵物的高昂費用是領養率下降的一個重要原因。根據2023年MarketWatch的一項研究，紐約是美國養狗成本第二高的州，每年的費用略高於3000元。根據美國勞工統計局的數據，在過去的一年裡，獸醫服務增加了近6%。漢森說，居民養不起寵物，所以現在猶豫不決，不願意領養。

紐約的住房是另一個問題，紐約許多出租公寓都允許養貓，但要找到允許養狗的公寓就比較困難。

寵物 疫情 紐約市

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