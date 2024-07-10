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市府提供低收家庭延長日托班 5歲及以下可申請全年補貼

特約記者曹馨元 / 紐約報導
收入低於特定水平的紐約市民可為其五歲或五歲以下的子女申請全年補貼的延長日托班。（特約記者曹馨元 / 攝影）
收入低於特定水平的紐約市民可為其五歲或五歲以下的子女申請全年補貼的延長日托班。（特約記者曹馨元 / 攝影）

市長亞當斯(Eric Adams)上周宣布將恢復對部分學前教育的預算撥款，其中一部分將用於確保目前在等待名單上的數千個家庭獲得學前教育的名額，並將現有的項目改為延長日托班(Extended Day and Year Care)。

收入低於特定水平並滿足其他工作或教育要求的紐約市民可為其五歲或五歲以下的子女申請全年補貼的延長日托班。這一計畫為家庭提供每年225天或261天、每天八小時或10小時的日托服務。大部分名額將提供給三至四歲的兒童，部分名額也會給到年齡更小的幼兒。

根據政府要求，申請者的收入水平需滿足：兩口之家年收入在7萬3869元及以下；三口之家年收入在9萬1250元及以下；四口之家年收入在10萬8631元以下。同時，父母的時薪必須達到16元，周工作時長需達到10小時。

除收入要求外，申請者的家庭狀態還需滿足以下要求之一：如父母一方沒有工作，並正在接受教育、職業培訓或尋找工作；如家庭住在臨時住房或遊民所；如家庭正在接受應對家庭暴力或藥物濫用的幫助服務。

需要注意的是，正在接受現金援助的家庭將無法享受延長日托班服務。這些家庭有資格獲得州政府發放的代金券，也可用此支付課後服務等。

在申請時，家長需要出示未過期的身分證或駕照，可能同時也會要求提供孩子的出生證明、護照、居住證或綠卡的複印件。

延長日托班服務的提供者建議有需要的家長與所在社區聯繫，請求幫助填寫申請表。同時，家長也可通過MyCity網站https://reurl.cc/QRMK2b線上申請。教育局表示，家長也可前往家庭歡迎中心(Family Welcome Centers)尋求幫助，或發送電子郵件至[email protected]以尋求任何支持。

駕照 亞當斯 紐約市

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