郭文貴案作證環節結束 只待陪審團裁決

在郭文貴案庭審的最後一日，辯方試圖說明郭文貴在新澤西利用追隨者的投資款花費2600萬元購置的豪宅是為了給所謂的「新中國聯邦」打造基地，而非自己獨享。(檢方提供)

中國商人郭文貴 涉嫌詐騙案在開庭近一個 半月後，控辯雙方的作證環節9日結束，該案10日將舉行結案陳詞，隨後交由陪審團裁決。

辯方最後一日邀請證人出庭，試圖說明郭文貴購置豪宅的目的是為了給所謂的「新中國聯邦」尋找基地。而辯方在邀請最後一名證人出庭試圖說明郭文貴一直受到中國當局的追捕威脅時，卻公布了一段郭文貴與中國國安人員的交涉紀錄。根據紀錄，郭文貴為保妻子家人和自己的財產安全，與中國當局代表談判，承諾減少涉及當時在位的中共 高官醜聞的「爆料」。這與他在海外所打造的「堅定滅共」的形象大相逕庭。

安保業者巴內特(Barnett)曾受雇於郭文貴的女兒郭美，他的工作場所也包括郭家位於新州馬瓦(Mahwah)的豪宅。他在接受辯方律師詢問時稱，平時住在這所花費2600萬元購置的宅邸中的只有郭文貴的妻子，郭文貴本人一般只有在錄直播節目的時候才會在宅中短居，郭家兒女也並不常見於宅中。另一名證人Leanne Li隨後也補充作證稱，豪宅內的一個房間被改造成專用的演播室，並花費巨資購置了專業設備。

巴內特稱，他曾被郭文貴委託在其他州尋找新的可售地產，原因是「為支持者提供一個庇護所」，以幫助陷入困境的支持者。郭文貴還委託他在豪宅附近的馬瓦市尋找地產，要求是有辦公室和倉庫的空間。

隨後出庭的郭文貴旗下服裝品牌「G-Fashion」執行長李楠(音，Leanne Nan Li)繼續強化了郭文貴意欲「找地建國」的證詞。李楠作證稱，原本位於洛杉磯 的「G-Fashion」公司於2021年5月被美國執法機構關閉，隨後她前往加拿大溫哥華居住。李楠此前曾在加拿大有過地產經紀的工作經驗，在溫哥華期間，她被郭文貴團隊委託搜尋研究在售地產，最好是可用於建設多單元住宅的用地，用於為「新中國聯邦建設基地」。

李楠稱，早在洛杉磯「G-Fashion」公司尚未關閉的2020年年底，郭文貴就曾通過WhatsApp信息給她發送了一個地址，讓他研究此處房產，並告訴她這將是「新中國聯邦」未來的基地。根據證詞和辯方展示的信息，該產業就是郭文貴在新州馬瓦購置的豪宅。

隨後，辯方團隊試圖將部分罪責甩給在逃的共犯余建明。根據李楠的證詞，2022年，她被郭文貴派去倫敦，對余建明控制下的「喜交所」帳目進行監督審計，然而在多次拜訪「喜交所」後，李楠未被允許接觸到「喜交所」的財務紀錄。

在質詢環節，檢方展示了「G-Fashion」公司帳戶的不正常出入帳紀錄。其中一張帳單顯示，由李楠負責的「G-Fashion」在2021年1月的數日內向郭文貴旗下位於阿聯阿布達比的ACA公司總共匯款近1000萬元。而在被問及此舉是否為郭文貴指示時，李楠予以否認，並作證稱這是另一名已認罪的共犯王雁平的指示。

此後，檢方突然將話題轉向，問李楠「G系列中的字幕『G』是否代表郭文貴的『郭』」。李楠給予否定答覆，並稱其代表「上帝(God)」和「善良(Goodness)」。有趣的是，在此前的庭審中，同為郭文貴支持者的辯方證人戴萊(音，Lai Dai)在面對相同問題時，給予的答案是「環球(Globla)」。

辯方邀請的最後一名證人是曾因銀行欺詐而被定罪的聯邦司法部(DOJ)前雇員希金博塔姆(George Higginbotham)。他在2017至2018年間，參與幫助陷入嚴重貪腐醜聞的馬來西亞第一主權基金(1MDB)遊說美國行政當局終止調查、並將來自境外的報酬非法轉入美國而獲罪。

希金博塔姆作證稱，遊說活動的其中一個談判條件是將郭文貴引渡至中國。他作為中間人，曾在2017年先後在華府與澳門會見了中國駐美大使以及與中國關係密切的「一馬基金」負責人劉特佐(Jho Low)會面。根據他的證詞，中國駐美大使館點名要求美方交出郭文貴。

辯方在希金博塔姆作證環節的最後，展示了一組郭文貴與一名被稱為「劉書記」的中國國安官員的通信紀錄，試圖證明郭文貴持續被中國當局追蹤騷擾。然而，此舉卻反而洩露了郭文貴「滅共領袖」形象背後的另外一面。

根據當庭展示的紀錄內容，中國國安方面許諾將當時被扣押在中國的郭文貴妻子與家人釋放，讓他們團聚，同時要求郭文貴減少對中共高層貪腐醜聞的「爆料」。郭文貴則答應「絕對不談『那兩個領導』」。

此外，郭文貴還在與中國官員的對話中親口承諾「我不再講王書記(指王岐山)，不再講孟書記(指孟建柱)，更不講其他中央領導。」還向中國當局透露自己的底細「我就是要保錢，保命，保財啊」。