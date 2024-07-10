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孟昭文宣布網路續辦護照 國務院試點

記者尤昱程／紐約報導
國會眾議員孟昭文宣布國務院推行的護照在線申辦試點計畫。(國會提供)
國會眾議員孟昭文宣布國務院推行的護照在線申辦試點計畫。(國會提供)

國會議員孟昭文9日宣布一項由國務院新推出的網路續辦護照試點計畫，該計畫將允許民眾不需出門排隊，不需郵寄護照，只要符合資格，在家便能輕鬆完成護照續辦服務，預計將大幅減少民眾續辦護照的麻煩程序。

孟昭文表示，護照續簽的服務在疫情過後已經積累了許多延誤，如今國務院採取並推出簡化流程以及更為現代化的續辦服務，將減少因為官僚繁雜程序所造成的長時間等待，並促使民眾多多踏出國門旅行。

這項新推出的計畫，允許民眾在每日的中午12時開始，透過以下步驟在網路申請護照續辦；首先須創建一個免費的MyTravelGov帳戶，點擊續辦護照(Renew Your Passport)並開始申請，依照現有護照填寫相關資訊後，上傳照片並繳費即能輕鬆完成。

特別需要注意的是，這項試點計畫目前設有每日限額，只要達到申請上限便會關閉窗口，此限額設計旨在讓國務院能夠實時監控，並進行必要的改進，以便為往後推出全面網路續辦系統做準備，目前尚未宣布正式推出日期。

數據顯示，過往民眾不常申請護照的情況如今有所扭轉，在過去的30年中，持有有效護照的民眾大幅增長；1990年，只有約5%的美國人擁有護照，今日則有將近48%的民眾擁有護照，成長幅度相當大。

而申辦護照耗費10周以上時間的情況也有所改進，去年孟昭文在國會聽證會上向國務卿布林肯(Antony Blinken)提出了解決護照積壓問題，根據國務院說法，護照申請標準處理時間已縮短至6至8周，而加急處理時間已縮短至僅2至3周。

孟昭文說，續辦護照不應該成為帶來麻煩的一道手續。她表示，需要申請或續辦護照的民眾可以聯繫她的辦公室尋求幫助。若有緊急申請需求，可以在旅行日期的14天內致電718-358-MENG尋求幫助。

國務院 孟昭文 疫情

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