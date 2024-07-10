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州市聯合大執法 打擊幽靈車牌、逃費

記者范航瑜／紐約報導
2024年以來，州府和大都會運輸署(MTA)、紐約市警等部門共扣押了1540輛車，逮捕339名違法人員。(記者范航瑜／攝影)
2024年以來，州府和大都會運輸署(MTA)、紐約市警等部門共扣押了1540輛車，逮捕339名違法人員。(記者范航瑜／攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)9日宣布，2024年以來，通過25次聯合執法行動，大都會運輸署(MTA)、紐約市警等部門共扣押了1540輛車，逮捕339名違法人員，被捕人員的總欠款和罰款累計高達1250萬元。

扣押車輛涉嫌多種違規行為，包括未繳通行費、偽造文件、未註冊車輛，以及使用已吊銷的駕照等。但執法打擊的重點仍是長期猖獗的「幽靈車牌」(ghost plates)以及逃費現象。

最近一次執法行動是在8日，執法人員在白石大橋(Whitestone Bridge)扣押了55輛車，逮捕13人，並發出433張傳票。這些違法人員總共欠下約48萬元的未繳通行費和罰款。

市警總局局長卡班(Edward Caban)表示，非法車輛通常與暴力犯罪等現象存在明顯聯繫。日前在皇后區中城隧道Queens Midtown Tunnels)和威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)的一起執法行動中，一名騎電動滑板車的駕駛員因交通違規被攔下。初步調查顯示，該駕駛員持有已被吊銷的駕照，緊接著，警察發現他還攜帶了大量古柯鹼。經過背景調查，市警發現該人是2022年布碌崙(布魯克林)一樁槍擊案的嫌疑人。

卡班表示，自聯合任務行動開始以來，今年的整體犯罪率下降了2%，其中被盜車輛數量下降了10%。紐約市警今年已向超過1萬2000名違法人員開具罰單或實施逮捕，並扣押了超過1500輛車輛。

霍楚表示：「幽靈車牌和逃費，每年都給紐約州造成數百萬元的損失，並阻礙我們建立一個惠及全民的公共運輸系統。我們會加強執法行動，打擊這些長期以來逍遙法外的不法分子。」

今年1月，霍楚曾提出將逃避堵車費納入刑事指控的立法建議，情節嚴重者可能面臨一年監禁。在4月最終通過的州預算協議中，州議會將對「幽靈車」規定新的處罰措施：逃費者在被抓獲後，必須現場移除遮擋車牌的物體，並被處以100至500元不等的罰款。

霍楚 駕照 紐約市

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