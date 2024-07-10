勇擒搶匪 孔子大廈董事會表彰管工樂斐

孔子大廈董事會9日為孔廈管工樂斐(Rafael Ayala)頒獎。(于金山提供)

孔子大廈董事會9日為孔廈管工樂斐(Rafael Ayala)頒獎，以表彰其此前勇擒搶匪的義舉。此前被捕的嫌犯也已定於7月11日(周四)出庭受審。

董事會特別頒發獎狀及300元獎金，以表彰樂斐的英勇行為。孔子大廈董事長梅犖生表示，維護華埠 治安是每個人的責任，樂斐能挺身而出，值得大家推崇效法。副董事長盧元龍亦強調，改善治安人人有責，不能只顧自家門前，希望華埠能出現更多像樂斐這樣的英雄，以改善華埠的治安。

樂斐在孔子大廈擔任管工工頭，已有七年有餘。樂斐表示自己已經是華埠的一分子。「協助維護治安是我的責任。我真誠感謝董事會的獎勵，希望大家共同努力，使華埠的治安愈來愈好，」他說。

6月25日接近中午時分，孔子大廈副董事長于金山和樂斐正在地威臣街(Division St.)容閎小學正門前討論植樹事宜，突然看到一名蒙頭的非洲裔青年快速狂奔，後面有兩名華人 大呼搶劫。樂斐當即箭步追上前去，于金山也緊隨其後。搶匪在面臨四面追兵時，闖入容閎小學後門的巷子，卻發現大門深鎖。樂斐及追趕人群一擁而上，將搶匪壓制在地。于金山立即通知孔子大廈的警衛並報警。

于金山回憶道，見到搶匪後，樂斐毫不猶豫地立刻追了上去，過程十分驚險，但幸好成功捉到搶匪，受害人3000元的財物分文未少，樂斐功不可沒。

樂斐當天表示，搶匪看起來「跟我孩子差不多大」，卻走上歧路，令人心碎。受害者陳姓夫婦對樂斐和于金山的迅速反應也表示特別感謝，瞿女士尤其表示應該為樂斐頒發嘉獎，表彰其英勇行為。

警方資料顯示，該青年匪徒犯案累累，且曾持槍作案，所幸當天未攜帶槍枝。警方稱，該搶匪屬於一個五人搶匪團夥，近期在科西街橋頭市場犯案多起。嫌犯將於7月11日出庭受審。