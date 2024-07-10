我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

勇擒搶匪 孔子大廈董事會表彰管工樂斐

記者范航瑜／紐約報導
孔子大廈董事會9日為孔廈管工樂斐(Rafael Ayala)頒獎。(于金山提供)
孔子大廈董事會9日為孔廈管工樂斐(Rafael Ayala)頒獎。(于金山提供)

孔子大廈董事會9日為孔廈管工樂斐(Rafael Ayala)頒獎，以表彰其此前勇擒搶匪的義舉。此前被捕的嫌犯也已定於7月11日(周四)出庭受審。

董事會特別頒發獎狀及300元獎金，以表彰樂斐的英勇行為。孔子大廈董事長梅犖生表示，維護華埠治安是每個人的責任，樂斐能挺身而出，值得大家推崇效法。副董事長盧元龍亦強調，改善治安人人有責，不能只顧自家門前，希望華埠能出現更多像樂斐這樣的英雄，以改善華埠的治安。

樂斐在孔子大廈擔任管工工頭，已有七年有餘。樂斐表示自己已經是華埠的一分子。「協助維護治安是我的責任。我真誠感謝董事會的獎勵，希望大家共同努力，使華埠的治安愈來愈好，」他說。

6月25日接近中午時分，孔子大廈副董事長于金山和樂斐正在地威臣街(Division St.)容閎小學正門前討論植樹事宜，突然看到一名蒙頭的非洲裔青年快速狂奔，後面有兩名華人大呼搶劫。樂斐當即箭步追上前去，于金山也緊隨其後。搶匪在面臨四面追兵時，闖入容閎小學後門的巷子，卻發現大門深鎖。樂斐及追趕人群一擁而上，將搶匪壓制在地。于金山立即通知孔子大廈的警衛並報警。

于金山回憶道，見到搶匪後，樂斐毫不猶豫地立刻追了上去，過程十分驚險，但幸好成功捉到搶匪，受害人3000元的財物分文未少，樂斐功不可沒。

樂斐當天表示，搶匪看起來「跟我孩子差不多大」，卻走上歧路，令人心碎。受害者陳姓夫婦對樂斐和于金山的迅速反應也表示特別感謝，瞿女士尤其表示應該為樂斐頒發嘉獎，表彰其英勇行為。

警方資料顯示，該青年匪徒犯案累累，且曾持槍作案，所幸當天未攜帶槍枝。警方稱，該搶匪屬於一個五人搶匪團夥，近期在科西街橋頭市場犯案多起。嫌犯將於7月11日出庭受審。

華埠 華人

上一則

曼哈頓華埠婦女疑遭尾隨 自家樓內遇襲被劫

下一則

非法持有大量槍械 紐約上州華裔夫婦被控79罪

延伸閱讀

台灣青年海外搭僑 拜會羅省中華會館

台灣青年海外搭僑 拜會羅省中華會館
金山市長第3次辯論 佩斯金缺席

金山市長第3次辯論 佩斯金缺席
金山市中心Ikea 開放新潮美食廣場

金山市中心Ikea 開放新潮美食廣場
華埠大聯盟國慶野餐 舞蹈、魔術…熱鬧

華埠大聯盟國慶野餐 舞蹈、魔術…熱鬧

熱門新聞

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了