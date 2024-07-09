86街遊民所試圖開工 民眾示威阻止

示威民眾再次抗議86街遊民所開工。(記者胡聲橋／攝影)

86街遊民 所再起風波。8日，該遊民所開發商想靠警察提供保護，趁機搭建腳手架，準備開工。華裔 占絕大多數的大批社區民眾再次趕到現場阻攔。在民眾的強烈抗議聲中，到中午時分，建築工人不得不再次撤出遊民所工地。

7日傍晚，就有人在社群媒體發照片，顯示86街遊民所門前停靠的警車上放著隔離柵欄，開發商想8日再次動工。8日清晨就有華裔居民趕到遊民所門前占好位置，並搭起了涼棚。居民王一冰說，她8日早上4點多就趕到了遊民所，阻止遊民所動工。

大約7時左右，開發商和建築工人開著裝載建築材料的卡車抵達。與此同時，警察也陸續趕到現場維持秩序，這些警察不僅來自遊民所所屬的62分局，還有來自61、68、72、66分局的警察。警察趕到後，在遊民所工地周圍設置了隔離柵欄，並勸離遊民所門前的示威居民。儘管如此，仍有一些居民不願離開，也不肯拆除已經搭好的涼棚。

上午8時以後，州眾議員 寇頓(Willaim Colton)、市議員莊文怡、寇頓幕僚長賀立寧等人紛紛趕到現場，為示威民眾鼓勁。警察站在隔離柵欄內維持秩序，柵欄外的示威民眾愈聚愈多。從四處聚集的示威者逐漸占滿了整條86街，警察只好管制該路段的交通。到上午10時左右，示威民眾最多時大概有三、四百人。抗議民眾在現場拉起了「強烈反對在25大道856街建遊民所」的大橫幅，抗議者還手舉各式各樣的標語牌，並用手中的美國國旗敲擊標語牌，發出整齊的抗議聲。

有了幾次經驗，抗議民眾現在變得更有組織。天氣炎熱，很快有人拿來了成箱的水，還有人拿來了食物；有人負責分發標語牌；還有人負責在現場維持秩序。大概11點左右，一名留在遊民所門前示威的老人中暑昏倒，最後被救護車送往醫院救護。

上午11時30分左右，建築工人開始撤離遊民所現場，滿載著建築工地材料的卡車也離開了。之後，警察開始分批撤離。最後示威民眾也陸續離開遊民所工地現場。