哈德遜河隧道項目啟動 2034年完工 獲聯邦68.8億撥款

紐約州長霍楚(左四)、新澤西州長墨菲(右四)與參院多數黨領袖舒默(中)等民代在曼哈頓共同簽署於哈德遜河底建造新的鐵路隧道項目協議。(州長辦公室提供)

8日上午，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)與聯邦官員一起在曼哈頓 共同簽署了於哈德遜河底建造新的鐵路隧道的項目協議。本次哈德遜河隧道項目(The Hudson Tunnel Project)總金額160億元，其中得到聯邦政府 額外撥款68億8000萬元，是全美有史以來向公共交通基礎設施項目提供的最高一筆聯邦資金。

連結曼哈頓賓州車站於新澤西間現有的單軌隧道目前已有110多年的歷史，並在2012年遭遇颶風珊迪(Hurricane Sandy)的破壞。哈德遜隧道項目預計在修復現有隧道的同時，修建一條新隧道和配套鐵路基礎設施，最終形成四條進出曼哈頓的軌道，為新澤西捷運局(NJ Transit)和美鐵(Amtrak)提供額外運力，也為往返紐約與新澤西的通勤人士提供更多方便。新隧道預計將於2034年完工。

官員們在宣布項目簽署時強調，紐約與新澤西作為全美經濟重鎮，連結兩州的交通基建不僅對兩州經濟發展有益，更會推動美東地區乃至全美的經濟發展。據了解，本次項目將創造9萬5000個工作崗位，產生近200億元的經濟活動。

早在2010年就有另一條哈德遜河底的隧道已經開工，但在與聯邦政府簽署類似的撥款協議前，時任新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)因新澤西民眾負擔過重為由取消了該項目。前總統川普(Donald Trump)在任期內也拒絕過為此項目提供資金，導致此項目被擱置數年。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)在宣布簽署的記者會上表示，「在經歷了許多錯誤的開始與障礙之後，項目正在全速前進」，聯邦政府將承擔哈德遜河隧道項目70%的成本資金，減輕了州政府與人民的納稅壓力，「美國最重要的公共工程項目已經全面啟動」。

霍楚在記者會上大讚總統拜登，稱拜登真正體現了什麼是一位致力於基礎建設的總統，也是一位「知道如何把事情做好，並將繼續把事情做好」的總統。