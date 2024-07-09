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哈德遜河隧道項目啟動 2034年完工 獲聯邦68.8億撥款

特約記者曹馨元／紐約報導
紐約州長霍楚(左四)、新澤西州長墨菲(右四)與參院多數黨領袖舒默(中)等民代在曼哈頓共同簽署於哈德遜河底建造新的鐵路隧道項目協議。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚(左四)、新澤西州長墨菲(右四)與參院多數黨領袖舒默(中)等民代在曼哈頓共同簽署於哈德遜河底建造新的鐵路隧道項目協議。(州長辦公室提供)

8日上午，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、新澤西州長墨菲(Phil Murphy)與聯邦官員一起在曼哈頓共同簽署了於哈德遜河底建造新的鐵路隧道的項目協議。本次哈德遜河隧道項目(The Hudson Tunnel Project)總金額160億元，其中得到聯邦政府額外撥款68億8000萬元，是全美有史以來向公共交通基礎設施項目提供的最高一筆聯邦資金。

連結曼哈頓賓州車站於新澤西間現有的單軌隧道目前已有110多年的歷史，並在2012年遭遇颶風珊迪(Hurricane Sandy)的破壞。哈德遜隧道項目預計在修復現有隧道的同時，修建一條新隧道和配套鐵路基礎設施，最終形成四條進出曼哈頓的軌道，為新澤西捷運局(NJ Transit)和美鐵(Amtrak)提供額外運力，也為往返紐約與新澤西的通勤人士提供更多方便。新隧道預計將於2034年完工。

官員們在宣布項目簽署時強調，紐約與新澤西作為全美經濟重鎮，連結兩州的交通基建不僅對兩州經濟發展有益，更會推動美東地區乃至全美的經濟發展。據了解，本次項目將創造9萬5000個工作崗位，產生近200億元的經濟活動。

早在2010年就有另一條哈德遜河底的隧道已經開工，但在與聯邦政府簽署類似的撥款協議前，時任新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)因新澤西民眾負擔過重為由取消了該項目。前總統川普(Donald Trump)在任期內也拒絕過為此項目提供資金，導致此項目被擱置數年。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)在宣布簽署的記者會上表示，「在經歷了許多錯誤的開始與障礙之後，項目正在全速前進」，聯邦政府將承擔哈德遜河隧道項目70%的成本資金，減輕了州政府與人民的納稅壓力，「美國最重要的公共工程項目已經全面啟動」。

霍楚在記者會上大讚總統拜登，稱拜登真正體現了什麼是一位致力於基礎建設的總統，也是一位「知道如何把事情做好，並將繼續把事情做好」的總統。

隨著今年紐約房價再創新高，許多紐約居民選擇搬至新澤西居住，其中不乏眾多華裔移民與華人留學生。目前，約有40萬新澤西居民在紐約市工作，通過哈德遜河隧道往返賓州車站與新澤西的每日通勤人數就高達20萬人次。哈德遜河隧道項目落成之後將為這些上班族帶來巨大的通勤便利。

總統拜登在去年就為哈德遜河隧道項目承諾聯邦撥款。(圖片由AP提供)
總統拜登在去年就為哈德遜河隧道項目承諾聯邦撥款。(圖片由AP提供)

新澤西州 曼哈頓 聯邦政府

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