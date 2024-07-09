紐約客談／地鐵商業慘淡 不能全怪社會環境

經過三年疫情 的洗禮，紐約的人氣和商氣雖已逐漸恢復如常，但仍有不少細部尚「多廢待興」。無論是治安和社會戾氣，還是人們出行的便利和錢包的充盈程度，都還有很大的上升空間。

在走出隔離重回社會生活後，人們似乎已經認命式地習慣了街頭空蕩蕩的店面和地鐵站 內瀰漫的焦躁氣息。此時，新聞中出現的「地鐵零售業 空置率達四分之三」的大標題，看起來與時代頗為匹配，而且讀者也很容易陷入把問題歸咎於社會大環境惡化的思維定式中。

這種刻板印象對了一半。的確，地下空間成為臭名昭著的治安盲點、盜搶猖獗導致零售業者紛紛放棄業務，這些都是難以忽視的事實。

然而事實上，同樣作為地下交通商業綜合體，曼哈頓世貿中心Oculus商場的業務就頗為紅火，店鋪無一空置。新建成的賓州車站(Penn Station)南側站廳，以及相鄰的莫伊尼漢候車大廳(Moynihan Hall)，各式大牌餐飲零售店也紛紛進駐且賓客盈門，一點不見衰朽的樣子。

這個對比說明，地下空間並非天生與紐約八字不合，更現實的原因是硬體環境決定了客流的去向：哪裡舒服，人就會向哪裡去，這是最基本的常識。在紐約的百年老地鐵站內，尿騷、老鼠、噪音、酷熱與行為難以預測的精神病患或癮君子共處一堂，試問會有多少硬著頭皮趕路的乘客，會願意在零售攤位前多停留一分鐘？安全和舒適是留住客人的基本要求。要想改善這等頹勢，除了祭出更有力的措施保障安全外，在當下這種一出門就被蒸出一身臭汗的酷夏，是否也考慮一下在地鐵站內裝個空調？