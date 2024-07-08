地鐵零售業慘淡 店面四分之三空置

數據顯示，MTA所屬的地下零售空間空置率達到75%。(記者許君達╱攝影)

根據大都會運輸署(MTA)公布的數字，在全市包括地鐵站 在內的地下交通場站中，有四分之三的零售空間都是空置的。而造成地下零售業 現狀慘淡的原因則來自多重因素。

MTA的數據顯示，目前在全紐約市的地鐵站內共有195個零售空間尚可使用，但只有54個正在營業。2023年的地下零售網點租賃收入約為5300萬元，遠低於疫情 前的7200萬元。而根據此前的媒體報導，位於曼哈頓下城、由MTA管理的富爾頓中心(Fulton Center)由於長時間經營慘淡，其運營商Westfield打算提前中止租約，放棄經營。

造成地下商業空間業務慘淡的原因不僅是疫情的衝擊和治安的惡化，還包括人們的出行方式以及消費習慣的改變。

零售業市場分析師柯恩(Marshal Cohen)認為，在網購時代，實體店鋪消費者需要的是方便和實惠，而紐約地鐵站內的非餐飲傳統零售業者已經難以滿足這種需求。此外，由於基礎設施的老化，紐約地下空間內的消費環境也是勸退不少消費者的原因之一。時尚雜誌主編阿布拉莫維奇(Abramovitch)表示，不會有誰願意在髒亂且沒有窗戶的地方吃飯，即使餐食很美味。

不過，在疫情過後，快消費類的餐飲業者在地下零售空間內的業務則相對樂觀。一名富爾頓中心內奶茶業者「貢茶」的員工表示，雖然該中心內遊民較多、治安狀況不理想，但大量的乘車客流還是為該店帶來了不錯的流水，因此公司決定留在這裡繼續經營。

此外，在一些新建的公共地下空間內，以餐飲為主的零售業的增長趨勢也相對良好。每天在曼哈頓賓州車站(Penn Station)通勤的華人乘客王先生介紹，在該站長島鐵路(LIRR)大廳翻建以及與其相連的PENN 1大樓建設工程在今年相繼完成後，幾乎每個月都能見到新的餐飲店進駐該區域，其中多數都是大型連鎖品牌，客流量也不錯，經常看到很多人排隊。