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兒童沉迷手機 教局擬公校禁用

記者許君達╱紐約報導
市教育局總監班克斯(David Banks)表示，考慮在公立學校內實施校園手機禁令。(圖取自手機鎖定袋Yondr官網)
市教育局總監班克斯(David Banks)表示，考慮在公立學校內實施校園手機禁令。(圖取自手機鎖定袋Yondr官網)

紐約市教育局局長班克斯(David Banks)7日表示，紐約市的公立學校可能會在新學年考慮實施手機禁令。

班克斯強調，兒童沉迷手機已經成為一個社會問題。他說，學生在校期間如被允許隨意使用手機，會嚴重分散注意力，影響學習效果，「我看不到孩子們使用手機有任何真正的好處」。班克斯稱，他最近在與一名校長見面時被告知，由於該校對學生使用手機有所限制，壓縮了一些學生與校外人員聯絡相約打架或從事其他惡性行為的機會，使該校學生發生意外事故的數字下降了48%。

是否禁止手機進入校園已廣受討論。州長霍楚(Kathy Hochul)今年5月曾表示，她會考慮在全州範圍內禁止學生在校內使用智慧型手機，因為相關研究顯示，沉迷社群平台會對青少年的精神健康帶來負面影響。班克斯稱，紐約市教育當局正在與學校、家長和學生代表進行多方溝通，並將在深入研究後得出最後結果。

根據本報此前的報導，華人家長普遍對於校園手機禁令表達支持，認為學生在上課時看手機嚴重分散學習精力，且網路上的內容良莠不齊，可能影響孩子心理狀態。但市長亞當斯(Eric Adams)則表示，家長群體對此問題意見不一，因為如果在校園內禁用手機，可能會讓一些家長陷入聯絡不到孩子的焦慮中。

今年早些時候，紐約市府曾帶頭向五大社群平台巨頭提起訴訟，指其應對非常嚴重的青少年心理健康危機負責。

市教育局總監班克斯表示，考慮在公立學校內實施校園手機禁令。(美聯社)
市教育局總監班克斯表示，考慮在公立學校內實施校園手機禁令。(美聯社)

紐約市 亞當斯 教育局

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