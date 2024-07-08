危害少兒 長島11學區訴社媒巨頭

11個紐約長島學區已經對臉書等社交媒體巨頭發起訴訟，聲稱這些「令人上癮且危險」的平台導致了孩子們的心理健康問題。(美聯社)

據悉，11個紐約長島(Long Island)學區 已經對臉書 (Facebook)、TikTok和Snapchat等社交媒體巨頭發起訴訟，聲稱這些「令人上癮且危險」的平台導致了孩子們的心理健康 問題。

這些學區稱，社交媒體已導致各自學區的「嚴重財務和資源混亂」。同時，他們也希望能獲得資金以聘請心理健康專業人士、改變課程計畫以向學生傳達社交媒體的危害，並且調查社交網絡所帶來的威脅。

今年10月，州檢察長詹樂霞(Letita James)和其他32個州的總檢察長提起訴訟，稱臉書母公司Meta故意在臉書和Instagram上安裝令人上癮的功能，以吸引青少年使用其產品。

詹樂霞表示，「兒童和青少年的心理健康問題已經糟糕達了史無前例的水平，Meta這樣的社交媒體公司難辭其咎」。她還說，Meta公司「從兒童的痛苦中獲利」，助長了青少年的心理健康危機。

紐約市府也在今年2月提起了類似的訴訟，指控Meta、谷歌(Google)和其他公司設計的社交平台「故意操縱兒童和青少年，讓他們沈迷於社交媒體應用」。

紐約同源會創會會長陳慧華表示，社交媒體為青少年帶來了極大的心理及身體上的負面影響。她認為，如今並沒有足夠的舉措來限制青少年對社交媒體、網絡甚至通訊設備的適用。「我們應該考慮，如何在不限制言論自由的情況下來管控未成年人對網絡的使用權」。

在社交媒體X上的用戶對此新聞也表示，除了學校和社交媒體平台對此有監管責任外，父母對孩子的教育也在社交媒體管控這一議題上有非常重要的影響。

谷歌對此回應道，「為青少年提供更安全、更健康的體驗一直是我們工作的核心」，其對此已經建立了相應的服務和政策。而Snapchat則表示，雖然還是有可以提升的地方，但該軟件為青少年在面對青春期諸多挑戰時提供了緊密的友情和快樂。