華文作家協會講座 資深記者故事精彩

曾慧燕演講題為「美好的仗我已打過」。(記者尤昱程/攝影)

紐約華文作家協會7日於法拉盛 華僑文教中心舉行社員大會，除遴選出新任會長以外，還邀請資深記者曾慧燕與周勻之兩位協會成員進行講座，他們分享了採訪生涯數十年的精彩故事，吸引多位當年讀者到場參加。

曾任職於港台和世界日報 等北美七家大報，曾慧燕分享了她如何在沒有學歷、背景的情況下，從校對員做起，到獲獎無數的知名記者，她說，「我想我自己作為記者與別人最大的不同，就是對我而言，新聞事業不僅僅是一門職業，它還是一種使命和召喚。」

曾慧燕表示，不管是大人物還是小人物，不論地位高低，每一位採訪對象她都平等對待，盡最大努力認真寫好每一篇文章，從不馬虎了事，也感謝採訪對象願意敞開他們的內心世界，讓他能挖掘出一些不足為外人道、有血有肉的故事。

而曾任世界日報編譯主任的周勻之則是分享了他40年生涯走遍非、歐以及南美洲等地的所見所聞，他以「學而不厭」來總結他的職業生涯。周勻之說，儘管接觸了那麼多人事物，跑遍將近40個國家和地區，自己也犯過很多錯誤，錯失過很多機會，深深體會到所謂「學然後知不足。」

兩人演講結束後，各方讀者好友皆紛紛湧上台獻花致意，紐約華文作家協會會長鄭啟恭表示，每次社團辦活動，最大意義就是讓社區人士共同參與，促進交流，也希望借此機會能夠推廣，讓大家多參與寫作，形成一種興趣愛好。

即將卸任的她也分享服務兩年來的心得，她說，協會裡的成員都相當積極努力，經常寫文章發出去，讓她在這兩年的付出中感到欣慰。