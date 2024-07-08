市府投資1.5億 升級公校食堂

紐約市政府近期通過的預算中，承諾了1億5000萬元的建設資金投入到公校食堂重建中，圖為布碌崙科技高中門口的學校食物海報。(特約記者曹馨元╱攝影)

紐約市 政府近期通過的預算 中承諾了1億5000萬元的建設資金以投入到公校食堂重建(Cafeteria Redesign)中，包括為更多公校食堂提供提供咖啡 廳式的座位設計以及像熟食店的即食餐。

據了解，將學校食堂改造成咖啡廳式的就餐體驗將鼓勵更多的學生在學校食堂用午飯。在紐約市已經進行食堂重建的近半數的學校中，學生的午餐用餐率提升了35%。但早在今年2月，市政府就因「太多學生用餐」為由刪去了午餐菜單上更受歡迎的一些菜品，隨後又因引起公眾巨大不滿而將讓這些菜品重回菜單，並且增加了2000萬預算來確保菜單不會再次被刪減。

就讀於布碌崙科技高中(Brooklyn Tech High)的高三畢業生劉同學表示，因學校午餐菜單刪去了雞塊、雞肉餃子等肉類單品，他的午餐一度被麵包、米飯及蔬菜占據，他最喜歡的肉類菜品卻寥寥無幾。而根據街訪，他的大部分同學都認為學校提供的午餐質量並不盡如人意。

市府管理和預算辦公室主任吉哈(Jacques Jiha)在3月的市議會聽證會上表示，就是因為政府對學校食堂重建的投資而導致了越來越多的學生在食堂用餐，所以當初才不得不刪去一些菜品。

但對許多低收入或移民家庭來說，學校午餐可能是學生一天之內最為營養全面的一餐。在紐約公立學校中，約有74%學生的家庭收入並未到達貧困線，所以學校午餐的質量對他們來說至關重要。此外，據非營利組織「沒有孩子挨餓」(No Kid Hungry)主導的民意調查顯示，約78%的家庭表示食品成本的上漲速度超過了他們收入的增長速度。而城市豐收組織(City Harvest)表示，每四名紐約市的兒童中就有一名正在面臨食物不足(Food Insecurity)的問題。