宜家計畫開新店 進駐曼哈頓搶客

宜家家居曼哈頓新店示意圖。(KPF)

瑞典家具大廠宜家家居(IKEA)近日宣布，即將在曼哈頓 市中心開設一家新店，這間新店面將占地8萬平方呎，共有兩層樓，將成為布碌崙 (布魯克林)以及長島 以外的第三間紐約地區分店。

據了解，這間新店面是宜家母公司Ingka集團投資零售大樓的其中一部分，該地點為第五大道570號，介於西46街和47街之間。屆時新店面將分布於這棟大樓兩樓層，占地8萬平方尺，而該大樓其他部分將於2028年向租戶開放。

據宜家家居介紹，新店面將會以不同於傳統形式的宜家與民眾見面，使用「會面點(meeting point)」的概念來打造這間店，希望能為顧客提供更親切的體驗，往提供顧客諮詢或指導的方向打造。

美國宜家家居執行長奎尼奧斯(Javier Quiñones)表示，雖然目前還處於新店規畫的非常早期階段，但這間位於心臟地帶的宜家家居將提供一個充滿靈感的體驗，滿足許多紐約人的家居夢想。

奎尼奧斯說，新地點位於時報廣場和大中央車站(Grand Central)的交界處，將為紐約人提供必要的服務和設施，作為集團城市永續環境使命的一部分，選擇這座建築是因為它靠近公共交通工具，步行即可到達大中央車站。

目前宜家在大紐約地區還有另外兩家分店，分別為面積35萬平方呎的布碌崙(布魯克林)分店以及面積22萬平方呎的長島分店，與這兩間店相比，曼哈頓8萬平方呎的新店面可謂小巧玲瓏。