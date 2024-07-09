退休與遺產規畫講座 14日免費舉行

法拉盛獅子會8468分會將與美東文化大學校友會聯合舉辦「退休規畫與資產傳承」公益講座。(記者尤昱程／攝影)

成立至今有102年歷史的法拉盛 獅子會(Flushing Lions Club)8468分會日前宣布，將與美東文化大學校友會於14日(周日)聯合舉辦「退休 規畫與資產傳承」公益講座，邀請紐約州 執業律師為民眾講解人壽保險與遺囑和信託等專業知識。

法拉盛獅子會8468分會會長吳黃景表示，此次講座的將針對1946年至1964年出生的戰後嬰兒潮(Baby Boomer)群體，大多已經進入退休期，由於現代醫學發達以及醫保健全，長壽人口處處可見；而根據聯準會(Fed)數據，美國的嬰兒潮一代占全國人口21.8%，卻占有全國家庭財富的約52%。

由此可見，退休規畫和資產傳承是現今社會最熱門的討論話題，許多人都了解它的重要性，卻不知道如何執行。吳黃景說，身邊有許多朋友知道退休規畫的重要，一旦提到要向專家諮詢，多數民眾就會嫌麻煩就不去。

當日講座將邀請來紐約州律師楊媛婷，為民眾講解資產傳承給下一代的完善規畫，人壽保險與遺囑和信託的相輔相成，以及如何掌握稅務優勢與財富掌控權等等，講座結束則會由律師親自為民眾免費諮詢。

美東文化大學校友會總幹事劉伊蘋說，同輩中很多人已經進入老年，即將或正在面臨遺產問題。她以自己舉例，「我知道很多在我這個年紀的朋友，他們有一個特別的想法，就是直接把遺產留給孫子，而不是兒女，至於原因為何，希望到時講座一起討論。」

據了解，畢業於台灣文化大學的楊媛婷，是一名遺產規畫及房地產相關律師，擁有超過13年的律師經驗，並多次受邀擔任相關專業機構顧問、講師、以及電視台特邀嘉賓；楊媛婷目前為紐約州律師協會會員，並曾被選為紐約超級律師連續七年律師新星。

該講座定於14日(周日)下午1時開始，在法拉盛華僑文教中心舉行，免費入場。當日律師進行完講座後將會有問答時間，屆時主辦單位也會現場製作台灣高粱香腸和分享點心茶水給參加民眾，地址：133-32 41st Rd。