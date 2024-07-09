我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

梅蘭芳誕辰130年紀念表演 27日法拉盛演出

記者尤昱程／紐約報導
為紀念京劇大師梅蘭芳誕辰130周年、梅葆玖誕辰90周年，華爾街衛視宣布將於27日(周六)在法拉盛市政廳舉辦周年紀念表演會。(記者尤昱程／攝影)
為紀念京劇大師梅蘭芳誕辰130周年、梅葆玖誕辰90周年，華爾街衛視宣布將於27日(周六)在法拉盛市政廳舉辦周年紀念表演會。(記者尤昱程／攝影)

為紀念京劇大師梅蘭芳誕辰130周年、梅葆玖誕辰90周年，華爾街衛視宣布將於27日(周六)在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)舉辦周年紀念表演會，旨在宣傳梅蘭芳對美中文化交流，以及戲曲文藝方面的貢獻。

華爾街衛視主席袁天文表示，鑑於對梅蘭芳的追思傳承以及將梅派京劇弘揚廣大的任務，此次演出重點將是中國國粹京劇精神的傳承與發揚，讓更多人瞭解京劇並喜歡梅派藝術，藉此履行華裔在美的任務。

1930年2月，梅蘭芳在紐約49街劇院迎來了他的首場演出，演出結束後當地各大報刊紛紛讚揚，隨後這股讚譽之聲湧向全美，更是得到了各界名流的熱烈歡迎的誠摯接待。在長達72天的演出過程中，梅蘭芳收穫了各界熱情讚美。

袁天文說，梅蘭芳當年訪美巡迴演出，一方面是為了吸收新文化，促進古老的中國藝術得到改良與創新；另一方面則是增進中美兩國人民之間的感情，為人類和平做出貢獻，這也成了她舉辦此演出的初心。

據了解，此次活動是華爾街衛視是首次組織大型演出，除了邀請于向偉擔任總導演，藝術指導更請來了著名京劇表演藝術家齊淑芳擔綱；晚會將邀集各界藝術家，戲劇以及文藝愛好者，以中華國粹戲曲，民族歌舞以藝術的形式呈現給觀眾。

主辦單位希望藉由此次活動，重演梅蘭芳在舞台上讓人身臨其境的表演，並帶領觀眾進入古老的神話世界。活動將會再現梅蘭芳的花旦扮相，以及他的奇妙的唱腔和動作，破除京劇表演面臨語言的障礙，帶給美國觀眾無與倫比的異國風情與藝術魅力。

該活動定於27日(周六)晚間6時30分至9時，在法拉盛市政廳舉辦。感興趣的團體或個人可以聯繫主辦人袁天文，了解更多詳情，電話(646)306-6718。

京劇 華爾街 法拉盛

上一則

退休與遺產規畫講座 14日免費舉行

下一則

夏日親子活動 愛立信公園登場

延伸閱讀

換匯搶錢案再出 法拉盛華男換匯被持槍威脅

換匯搶錢案再出 法拉盛華男換匯被持槍威脅
黃金商場 即將入駐曼哈頓下城

黃金商場 即將入駐曼哈頓下城
心理健康急救培訓 法拉盛開課免費報名

心理健康急救培訓 法拉盛開課免費報名
慶美中建交45周年 中秋晚會9╱29登場

慶美中建交45周年 中秋晚會9╱29登場

熱門新聞

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00
在紐約，糧食券詐騙和盜刷現象層出不窮，其中很大一部分受害者都是老年人。(記者范航瑜／攝影)

紐約華社糧食券盜竊5天40起 入帳後數小時內被刷走

2024-07-06 14:34
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中有三名死者為華人。(取自Citizen App)

前晚喝了18瓶啤酒 紐約美甲店4死車禍肇事者過堂遭控酒駕

2024-07-01 20:20

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到