梅蘭芳誕辰130年紀念表演 27日法拉盛演出

為紀念京劇大師梅蘭芳誕辰130周年、梅葆玖誕辰90周年，華爾街衛視宣布將於27日(周六)在法拉盛市政廳舉辦周年紀念表演會。(記者尤昱程／攝影)

為紀念京劇 大師梅蘭芳誕辰130周年、梅葆玖誕辰90周年，華爾街 衛視宣布將於27日(周六)在法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)舉辦周年紀念表演會，旨在宣傳梅蘭芳對美中文化交流，以及戲曲文藝方面的貢獻。

華爾街衛視主席袁天文表示，鑑於對梅蘭芳的追思傳承以及將梅派京劇弘揚廣大的任務，此次演出重點將是中國國粹京劇精神的傳承與發揚，讓更多人瞭解京劇並喜歡梅派藝術，藉此履行華裔在美的任務。

1930年2月，梅蘭芳在紐約49街劇院迎來了他的首場演出，演出結束後當地各大報刊紛紛讚揚，隨後這股讚譽之聲湧向全美，更是得到了各界名流的熱烈歡迎的誠摯接待。在長達72天的演出過程中，梅蘭芳收穫了各界熱情讚美。

袁天文說，梅蘭芳當年訪美巡迴演出，一方面是為了吸收新文化，促進古老的中國藝術得到改良與創新；另一方面則是增進中美兩國人民之間的感情，為人類和平做出貢獻，這也成了她舉辦此演出的初心。

據了解，此次活動是華爾街衛視是首次組織大型演出，除了邀請于向偉擔任總導演，藝術指導更請來了著名京劇表演藝術家齊淑芳擔綱；晚會將邀集各界藝術家，戲劇以及文藝愛好者，以中華國粹戲曲，民族歌舞以藝術的形式呈現給觀眾。

主辦單位希望藉由此次活動，重演梅蘭芳在舞台上讓人身臨其境的表演，並帶領觀眾進入古老的神話世界。活動將會再現梅蘭芳的花旦扮相，以及他的奇妙的唱腔和動作，破除京劇表演面臨語言的障礙，帶給美國觀眾無與倫比的異國風情與藝術魅力。

該活動定於27日(周六)晚間6時30分至9時，在法拉盛市政廳舉辦。感興趣的團體或個人可以聯繫主辦人袁天文，了解更多詳情，電話(646)306-6718。