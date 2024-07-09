夏日親子活動 愛立信公園登場

紐約親子互助會6日起啟動夏日親子互動系列活動。(記者顏潔恩／攝影)

紐約親子 互助會(PCR)攜手市公園局、市青少年與社區發展局(DYCD)聯合推出的「Summer Beyond」夏日親子互動系列活動，於日前啟動，將在7月和8月的每周六，在愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行；主辦方歡迎社區家長帶小朋友踴躍參與，孩子們可參加一系列趣味項目，充實暑假生活。

據親子互助會，發起該暑期周末系列活動已是第五年，旨在鼓勵不同年紀的孩子們妥善利用暑假時間，參與手工、繪畫、舞蹈、棋盤遊戲等活動來豐富暑假生活；不僅能提升他們的社交能力、表達自我的機會，增加自信心，同時也可以與父母有更多互動時光，培養更深的親子關係。

親子互助會負責人黃妮可指出，與其讓孩子在家中沉迷於電子遊戲，倒不如來到戶外參與活動，這也同時讓平日裡在公園裡漫無目的、跑來跑去的孩童們有事可做；另一方面，也有一批孩童跟著青少年義工們清掃公園的衛生，從中教育他們愛護社區環境，培養社會責任感。

紐約親子互助會6日起啟動夏日親子互動系列活動。(記者顏潔恩／攝影)

她也觀察到，今年夏季公園的人數較以往少了很多，猜測是旅遊限制開放的緣故，有很多人出國或返鄉；她也感謝全體義工的幫忙，此次共有40多名義工的參與，幫助協調活動進行。

夏日親子互動系列活動將於7月和8月的每周六舉行，7月6日為首次活動，最後一次則落在8月31日，鼓勵華人 家庭積極參與；活動也獲得當地的州參議員曲怡文、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)和紀思庭(Justin Brannan)辦公室的支持。

更多活動訊息或義工機會，可撥電至(718)301-8648、或電郵至[email protected]詢問，或瀏覽官網www.pcr.nyc，民眾也可前往其位於布碌崙 57街947號的會所了解詳情。