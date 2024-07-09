我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

夏日親子活動 愛立信公園登場

記者顏潔恩／紐約報導
紐約親子互助會6日起啟動夏日親子互動系列活動。(記者顏潔恩／攝影)
紐約親子互助會6日起啟動夏日親子互動系列活動。(記者顏潔恩／攝影)

紐約親子互助會(PCR)攜手市公園局、市青少年與社區發展局(DYCD)聯合推出的「Summer Beyond」夏日親子互動系列活動，於日前啟動，將在7月和8月的每周六，在愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行；主辦方歡迎社區家長帶小朋友踴躍參與，孩子們可參加一系列趣味項目，充實暑假生活。

據親子互助會，發起該暑期周末系列活動已是第五年，旨在鼓勵不同年紀的孩子們妥善利用暑假時間，參與手工、繪畫、舞蹈、棋盤遊戲等活動來豐富暑假生活；不僅能提升他們的社交能力、表達自我的機會，增加自信心，同時也可以與父母有更多互動時光，培養更深的親子關係。

親子互助會負責人黃妮可指出，與其讓孩子在家中沉迷於電子遊戲，倒不如來到戶外參與活動，這也同時讓平日裡在公園裡漫無目的、跑來跑去的孩童們有事可做；另一方面，也有一批孩童跟著青少年義工們清掃公園的衛生，從中教育他們愛護社區環境，培養社會責任感。

紐約親子互助會6日起啟動夏日親子互動系列活動。(記者顏潔恩／攝影)
紐約親子互助會6日起啟動夏日親子互動系列活動。(記者顏潔恩／攝影)

她也觀察到，今年夏季公園的人數較以往少了很多，猜測是旅遊限制開放的緣故，有很多人出國或返鄉；她也感謝全體義工的幫忙，此次共有40多名義工的參與，幫助協調活動進行。

夏日親子互動系列活動將於7月和8月的每周六舉行，7月6日為首次活動，最後一次則落在8月31日，鼓勵華人家庭積極參與；活動也獲得當地的州參議員曲怡文、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)和紀思庭(Justin Brannan)辦公室的支持。

更多活動訊息或義工機會，可撥電至(718)301-8648、或電郵至[email protected]詢問，或瀏覽官網www.pcr.nyc，民眾也可前往其位於布碌崙57街947號的會所了解詳情。

親子 布碌崙 華人

上一則

梅蘭芳誕辰130年紀念表演 27日法拉盛演出

下一則

紐約客談／地鐵商業慘淡 不能全怪社會環境

延伸閱讀

蒙市和巴塞特社區 將噴灑殺蟲劑

蒙市和巴塞特社區 將噴灑殺蟲劑
ACC義工帶頭清掃社區 盼民眾跟進

ACC義工帶頭清掃社區 盼民眾跟進
王嘉廉社區醫療中心 每周三免費健檢

王嘉廉社區醫療中心 每周三免費健檢
華康會辦選民登記 拉抬華人投票率

華康會辦選民登記 拉抬華人投票率

熱門新聞

一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00
在紐約，糧食券詐騙和盜刷現象層出不窮，其中很大一部分受害者都是老年人。(記者范航瑜／攝影)

紐約華社糧食券盜竊5天40起 入帳後數小時內被刷走

2024-07-06 14:34
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中有三名死者為華人。(取自Citizen App)

前晚喝了18瓶啤酒 紐約美甲店4死車禍肇事者過堂遭控酒駕

2024-07-01 20:20

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到