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連江女留學生車禍 同鄉會伸援

記者胡聲橋／紐約報導
連江潘渡鎮同鄉為頭部重傷留學生陳佳玲捐款2萬多元。(記者胡聲橋／攝影)
連江潘渡鎮同鄉為頭部重傷留學生陳佳玲捐款2萬多元。(記者胡聲橋／攝影)

年僅20歲的福建連江女留學生赴美不過數月，騎電單車出行遭遇車禍，頭部受重傷接受開顱手術，醒來後對事故那天發生的事一無所知。鄉親聞訊紛紛伸出援手，這名女留學生所在的連江潘渡鎮美國同鄉共募集2萬多元，7日將善款送到她手裡，幫她度過難關。美國連江同鄉會正協助其父母辦理赴美簽證，希望父母能早日來照顧女兒。

美國連江潘渡鎮女留學生陳佳玲去年獲得肯塔基州的穆雷州立大學(Murray State University)錄取，專業是國際商務，她拿學生簽證赴美。因為有許多親戚同鄉在紐約居住，陳佳玲選擇先不馬上去肯塔基州就讀，而是在8大道找個地方住下來，想辦法轉到紐約的大學。

5月28日，陳佳玲騎著電單車出行。上午10時左右，陳佳玲的表叔林先生接到電話說，陳佳玲遭遇了車禍，他急忙撥打表姪女的手機，已沒人接聽。林先生趕到醫院，表姪女已被推入手術室動手術。醫生說，陳佳玲顱內出血，壓迫腦神經，必須馬上動開顱手術，把血塊取出來。手術後頭幾天，陳佳玲一直處於昏迷狀況，沒有脫離生命危險。等醒來後，陳佳玲說她完全不記得出事那天發生的事情。

林先生當天就趕到事故現場查看。據林先生說，事故發生在上午9時許，7大道交79街的一處雙向自行車道上，他說事發現場非常乾淨，沒有看到什麼碎片，他還在現場找到了表姪女戴的眼鏡。根據警察的報告，陳佳玲是自己從電單車上摔下，頭部受撞擊致傷。林先生說他一直懷疑表姪女是否與其他車輛相撞導致事故的發生，但因為表姪女部分失憶，他也沒有找到任何證據和證人，所以只好接受表姪女自己從電單車摔下致傷的說法。

陳佳玲在紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)住了一個多月，7月3日才剛出院。手術在陳佳玲頭部左側留下了一道長長的疤痕。陳佳玲現在可以行走說話，但動作言語緩慢，直至現在，陳佳玲仍記不起事發當天的情形。林先生說，她的失憶有可能慢慢恢復，也可能永遠喪失。

一方有難，八方支援。陳佳玲的同鄉聞訊後迅速行動起來。黃寶太、高民天、陳寶弟、陳本健、陳明健、林香俤、高生傑、陳本登、李本峰等人先是到醫院探望陳佳玲，後來又通過社群媒體為她發起募捐。陳佳玲的潘渡鎮同鄉，尤其是同村老鄉共為其募集了2萬1200元善款，其中許多捐款都是從外州匯寄到紐約的。

美國連江同鄉會秘書長李友俊7日陪同潘渡鎮同鄉去8大道看望陳佳玲，並代表同鄉會捐贈500元，眾鄉親把總共21700元善款交到了陳佳玲手中。陳佳玲感謝鄉親們在危難之時向她伸出援手。

據李友俊介紹，目前連江同鄉會已向國會議員孟昭文求助，且孟昭文已向美國駐廣州領事館發文，希望能讓陳佳玲的父母盡早獲得簽證，來美照顧她。

連江女留學生陳佳玲在醫院的情形。(黃寶太提供)
連江女留學生陳佳玲在醫院的情形。(黃寶太提供)

學生簽證 留學生 8大道

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