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史島非法放煙花 國慶假期投訴達366起

記者胡聲橋／紐約報導
史島警方國慶節前繳獲的煙花爆竹。(史島警方提供)
史島警方國慶節前繳獲的煙花爆竹。(史島警方提供)

每年國慶節，紐約都有盛大的煙花秀，其中以東河上的梅西煙花秀最為著名。不過，紐約市私自燃放煙花和出售煙花都是違法的。儘管有遭罰款和監禁的威脅，但國慶假日期間，仍有數百名史島居民通過燃放煙花來慶祝國慶節。

為打擊非法煙花爆竹，市警總局在國慶節前發布了一份通知，提醒居民安全慶祝國慶節。警方警告煙花爆竹是非法的，將受到法律制裁。儘管如此，根據紐約市警察局提供的數據，僅史泰登島在國慶節期間就收到了366起對於非法煙花爆竹的311投訴。

史島有關非法燃放煙花爆竹的投訴從7月3日下午1時13分就開始了，並於晚7時後開始增加。史島居民一直打電話投訴，直至晚上11時。數據顯示，3日史島共收到46起311投訴。

次日，311更是接到了大量投訴。從4日午夜剛過至晚11時59分，史泰登島共接到320起投訴煙花爆竹的311電話。大多數投訴是在晚9時至晚10時之間的一小時內收到的。全區在這一小時內共收到146起投訴。按照警方數據，警方對許多案件做出了回應，並「採取了行動來解決問題」。

7月5日史島僅有9起311煙花投訴。當天的最後一次311投訴是在凌晨1時27分接到的。

據悉，史民眾投訴燃放煙花爆竹的地點包括街道、人行道、住宅和公園等。7月3日至5日，史島煙花爆竹311投訴最多的前5個地區的郵編分別是：10306(80起)、10312(56起)、10309(42起)、10314(41起)、10305(30起)。

儘管目前尚不清楚有多少人收到了罰單，有多少人被捕，但史島警署在國慶節前確實在史島上查獲了不少煙花爆竹。

雖然有民眾投訴史島煙花，但也有民眾為史島放煙花辯護，認為梅西煙花是好，但距離太遠，史島需要自己放煙花，還是當地的煙花秀更壯觀。

不過，在紐約州，煙花也是非法的，即使是在賓州合法購買的煙花也不能運到紐約州燃放。在紐約州，只有一種被稱為sparkling devices，也稱為sparklers的小火花是可供居民合法燃放的，但這種小火花在紐約市、長島和其他一些郡也是非法的。違反規定者有可能被控犯罪，根據紐約刑法，如果擁有、燃放或銷售煙花爆竹將被處以270元的罰款，警方稱最高可被罰款1000元。

紐約市 紐約州 梅西

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