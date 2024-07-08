法拉盛教堂耶穌像遭破壞 警向仇恨犯罪調查

皇后區法拉盛於上月30日發生一起破壞天主教教堂耶穌雕像的案件，警方請求公眾協助尋找犯罪嫌疑人。圖為遭破壞的耶穌幼童雕像。(聖家庭羅馬天主教教堂)

皇后區法拉盛 於上月30日發生一起破壞天主教教堂耶穌雕像的案件，警方請求公眾協助尋找犯罪嫌疑人。該嫌疑人於凌晨時分闖入這間教堂庭院，並拿鞋子反覆敲打雕像直至雕像頭部斷裂，隨後便揚長而去，據了解，這已非這間教堂的雕像第一次被破壞。

根據市警(NYPD)消息，這起事件發生在法拉盛南邊的聖家庭羅馬天主教教堂(Holy Family Roman Catholic Church)，30日清晨5時30分左右，嫌疑人從他駕駛的計程車下車，並闖入教堂庭院；根據教堂提供的監控錄像顯示，該男子將鞋子脫掉，並用鞋子敲打雕像，直至頭部斷裂才迅速離去。

教堂牧師蘇基爾(Sean Suckiel)表示，看到監視錄像的時候心都碎了，最大的疑問是想問嫌疑人究竟動機為何。不過他也說，該教會將會為這個人祈禱，雖然希望正義得以伸張，但也必須寬恕他，很顯然的，嫌疑人在做這件事時肯定不在正確的心態。

該教堂將聘請專家來確定雕像是否可以修復，或者必須完全更換，而這次損壞將花費教堂約2萬元。蘇基爾表示，這是教堂的雕像第二次遭受攻擊，去年有人將一座代表天使的雕像從基座上扯下來。

市警局仇恨犯罪 調查組(Hate Crime Task Force)正在進行調查，並查看附近監視器拍攝得更清晰的影片，希望能夠辨認出男子駕駛的計程車的車牌號碼。

警方呼籲知情民眾或在街上發現可疑人物者提供線索，可立刻撥打止罪專線(800)577-TIPS(8477)，也可登入止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發送訊息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程式「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。