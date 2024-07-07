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遇暴雨仍游泳 2姊妹康尼島溺亡

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自Citizen截圖)
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自Citizen截圖)

紐約市入夏後天氣炎熱，布碌崙(布魯克林)康尼島海灘是不少人避暑的旅遊景點之一，5日晚間卻不慎傳出溺水死亡案；消息指出，當時因暴雨來襲，所有人都離開海域的同時，一對青少年姊妹卻往海岸線游去，被搜救隊伍發現時，兩人均已失去意識，送往醫院後宣告不治。

據悉，管轄當地的市警60分局於5日晚間8時10分許接獲緊急通知，要求在靠近Stillwell大道的康尼島海域間展開水上搜索，尋找一對17、18歲的姊妹；案發前夕，康尼島海域原本也有其他人在游泳，但因暴風雨突然來襲，其他人趕緊上岸避雨時，兩姊妹卻反方向往海岸線游去，而當時救生員也已經下班。

接獲警報後，除當地警員外，紐約市警特別行動組的港口警員(Harbor Officers)、市消防局人員也陸續抵達現場，沿著海岸線展開救援行動；大約在一個多小時後的晚上9時30分許，港口警員發現這對姊妹漂浮在海面上的身影，兩人被帶上岸後，救生人員為他們進行心肺復甦術(CPR)，並被救護車送往市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)的康尼島醫院搶救，可惜兩人隨後都被宣告不治身亡。

之前曾有目擊者稱，案發當時還有一名24歲的男子也往海域游去，尋找兩姊妹的下落，導致搜救隊伍後來也在搜尋他的身影；不過6日執法單位澄清並無此事，沒有成人申報失蹤。

這是紐約市近期發生的另一起溺水事件，上個月失蹤多日的兩名少年，屍體在皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)被人發現；據悉，全市海灘的救生員都在下午6時下班，但在這個時間點後仍有民眾使用海灘，目前這兩起案件都是在沒有救生員在場的情形下發生。

康尼島 紐約市 布碌崙

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