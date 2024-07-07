貝瑞吉竊車嚴重 CR-V遭鎖定 市警68分局發防盜鎖

68分局將免費發放方向鎖盤給本田CR-V車主。(取自X平台)

紐約市警指出，布碌崙(布魯克林)華人群聚的貝瑞吉近來發生多起汽車盜竊案件，其中以本田CR-V 款型的運動休旅 車(Honda CR-V SUV)失竊最為嚴重；為避免更多汽車被盜，管轄當地的市警68分局將於本月8日(周一)在分局內免費發放防盜方向盤鎖(Steering Wheel Locks)，數量有限，呼籲有需要的車主盡快聯繫警局。

轄區包括貝瑞吉、戴克高地的68分局近期發布數據報告，顯示社區內的嚴重暴力犯罪相較去年同期減少約1%，從去年的456起案件降至今年的451起；其中謀殺案在去年同期發生了兩宗，今年當前有一宗，強暴案則從六起減少至三起，商店和住家的入室盜竊同時也減少19.6%，搶劫案和重竊案也有所遞減。

儘管嚴重犯罪率減少，但汽車失竊卻在今年劇增，從去年同期的57宗案件增至98宗，上漲71.9%，導致數據看來該分局的整體犯罪率上升；有關情況目前已引發警局的高度重視，警方呼籲各車主們在住家門前、或街邊停車時一定要採取防盜措施，特別是本田CR-V款型運動休旅車的車主，當前是歹徒下手的主要目標之一。

為了減少汽車盜竊，警方決定免費贈送防盜方向盤鎖，僅限CR-V車主；活動時間是7月8日(周一)中午12時，在位於68分局內，地址是65街260號，數量有限，有意索取者必須致電給警局預定，可撥電至(917)392-1148。