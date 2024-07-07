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涉殺嚴志文兇嫌妻判無罪 地檢失望

記者高雲兒／紐約報導
多蘿西在2022年9月被當局以八項非法持有槍枝的罪名起訴。本月3日，她被判無罪。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)
多蘿西在2022年9月被當局以八項非法持有槍枝的罪名起訴。本月3日，她被判無罪。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)，此前因涉嫌為丈夫赫希(Glenn Hirsch)藏匿非法槍枝被捕， 經過超過兩個月的審判，皇后區刑事法院於3日判其無罪。皇后區地區檢察官辦公室表示對結果失望。

2022年4月30日晚，45歲的外賣郎嚴志文在送餐途中被赫希槍殺，遺下妻子趙坤英以及三名子女。紐約市警方逮捕赫希時，在他分居妻子多蘿西的公寓衣櫃內發現用垃圾袋、保鮮袋和盒子包住的八把非法槍枝，多蘿西稱這些槍枝為赫希持有，隨後因非法持槍罪名被捕並移送法辦。赫希在同年8月5日自殺，在一份長達六頁的遺書中，他強烈抨擊媒體，並稱妻子是無辜的。一個月後，大陪審團以藏械罪名起訴多蘿西。

多蘿西在審判中作證說，經過多年的家暴生活，她早於2019年搬出了與丈夫共有的公寓，搬進附近的公寓。大約一個月後，赫希開始將一些物品搬到她的新家，並在後來存放到多蘿西的公寓衣櫃；多蘿西說，在經歷了多年的身體和情感虐待後，她害怕丈夫，不敢檢查他在她新家存放的東西。

律師貝德羅(Mark BederowI)3日說，「將一名女性送上法庭，僅僅因為她的公寓裡有保鮮袋就認為這是她有罪的證據，從而使她可能面臨監禁，這真是可悲。」他此前向檢察官去信表示，「DNA結果表明，多蘿西與赫希存放在黑色垃圾袋和盒子裡，然後塞進衣櫃內的槍枝並無任何聯繫。」

3日的法庭審判中，檢方將多蘿西在赫希企圖自殺前的報警電話作為證據，在通話中，她告訴接線員赫希未有過暴力行為。檢察官指出這段錄音證明她對家庭暴力的證詞不可靠。多蘿西說，「我當時處於歇斯底里的狀態，甚至無法思考或真正聽清楚問題是什麼。而這竟然是他們所說的我不是一個可靠人的證據。」

當多蘿西在3日聽到無罪的宣判時，她說感覺自己得到了平反，「我認為除了地方檢察官辦公室之外，大家都知道我是無辜的。」她補充，她因為這起案件丟了工作，「我是一名護士，一個幫助人的人。我為了家人和朋友不得不中斷他們的生活來到法庭而痛苦。」

皇后區地區檢察官辦公室發言人布羅什(Brendan Brosh)表示對判決結果感到失望，但尊重法院的裁決。

2022年4月30日晚，45歲的外賣郎嚴志文在送餐途中被赫希槍殺，遺下妻子趙坤英...
2022年4月30日晚，45歲的外賣郎嚴志文在送餐途中被赫希槍殺，遺下妻子趙坤英以及三名子女。圖為嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)合影。(趙坤英提供)

皇后區 家暴 紐約市

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