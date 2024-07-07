黃金商場 即將入駐曼哈頓下城

黃金商場預計將於今年夏天進駐曼哈頓下城。圖為法拉盛黃金商場。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛 著名的黃金商場(Golden Mall)日前宣布將首次擴展業務，其曼哈頓 新店預計今夏開業。地址位於曼哈頓下城金融區百老匯(Broadway)47號，靠近三一教堂(Trinity Church)。

據「紐約時報 」報導，黃金商場曼哈頓店擁有3萬2000平方呎的空間，預計今年夏天開業。

自2000年以來，黃金商場一直由鄭氏家族家族所有。「如果市場變了，我們也必須做出改變，」黃金商場負責人鄭小麒(Robert Cheng)在接受「紐約時報」採訪時表示。他們的目標是吸引曼哈頓的遊客，因為此區域正適合餐飲業的革新。

黃金商場於1990年在法拉盛首次開業，帶來了來自中國大江南北的美食攤位，包括重慶小麵、肉夾饃、鮁魚水餃等等，開創了法拉盛美食廣場的新商業模式。已故名廚波登(Anthony Bourdain)和戈德(Jonathan Gold)等美食評論家也曾大力推崇黃金商場，認為其「別具一格」，使得黃金商場在全市一時間聲名大噪。

鄭小麒表示，在進駐黃金商場時，幾乎所有攤主都是「白手起家」。許多美食小攤從這裡走出去，創立連鎖店，其中不乏西安名吃、老媽麻辣燙這樣響徹全城的紐約本土快餐。黃金商場還孕育出了紐約最負盛名的一些中餐廳。大山餐飲集團正是在這裡靠著一家老鴨粉絲湯起步，一步步創辦了川菜館「川山甲」與江浙菜館「浙里」。