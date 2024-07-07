啟蒙青少年 華裔會計師分享從業經驗

羅誠向ACC青少年分享作為會計師的職業生涯與規畫。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)亞裔 社區中心(ACC)的「青少年職業啟蒙計畫」近期推出新活動，邀請華裔 資深會計師羅誠分享從業經驗，闡述作為一名移民，早年如何規畫自己的職業發展、考取執照成為會計師；ACC創始人林寶珍表示，通過職業分享，將會打開青少年的眼界、啟發他們未來更多的可能性，這些來自各個領域的佼佼者，未來也有可能為青少年提供在他們的企業裡實習的機會，對青少年有很大益處。

當日受邀分享職業生涯的是36歲的註冊會計師羅誠，其在紐約擁有兩家會計事務所，也是市立大學勃魯克學院(Baruch College)的兼職教授；他10歲的時候從中國移民來美，儘管仍會說中文，但使用拼音打字的能力逐漸喪失，後來因常在華社跟人打交道而重拾技能，他表示在自身的職業發展上，具備說中英雙語的能力是很大的優勢。

他向在場的數十名華裔家長和青少年講述作為移民，在美國如何規畫未來的職業發展，並細談會計師的各種職務、享有的薪資待遇等；他提到，會計師的工作有很大的延展性、以及擁有不同的發展方向，可為政府、私人機構、或非營利組織工作，亦可自立門戶等，加上該行業現在正迎來一波退休潮，對會計師有很大需求，民眾不怕考取執照後找不到工作。

林寶珍表示，青少年職業啟蒙計畫是個非常有意義的項目，ACC計畫每個月邀請來自不同領域的華裔移民傑出人士，向青少年介紹他們的工作性質和成就；通過這些分享，移民家庭 將會大開眼界，啟發未來職業發展的更多可能性，這些分享者日後在他們的企業或機構裡也會為青少年安排實習機會，對想要在某些職業一探究竟的青少年而言，是絕佳的機會。若華裔家庭想參與下一期的青少年職業啟蒙計畫，可關注ACC的社群媒體，日後將發布相關消息。