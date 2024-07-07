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慶美中建交45周年 中秋晚會9╱29登場

記者高雲兒╱紐約報導
為慶祝中秋節以及美中建交45周年，旅美上海同鄉會、美國上海聯誼會以及美國上海總商會聯合多家商業社團6日舉辦記者會，宣布將在9月29日於曼哈頓舉辦「天涯共此時」主題歌舞晚會。(記者高雲兒╱攝影)
為慶祝中秋節以及美中建交45周年，旅美上海同鄉會、美國上海聯誼會以及美國上海總商會聯合多家商業社團6日舉辦記者會，宣布將在9月29日於曼哈頓舉辦「天涯共此時」主題歌舞晚會。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝中秋節以及美中建交45周年，旅美上海同鄉會、美國上海聯誼會以及美國上海總商會聯合多家商業社團，於6日在皇后區法拉盛舉辦活動預告新聞發布會，宣布將在9月29日(周日)於曼哈頓舉辦「天涯共此時」主題歌舞晚會，歡迎民眾屆時共襄盛舉。

主辦方表示，每年的中秋節，對於海外華僑華人而言，不僅是家庭團聚的象徵，更是對祖國的思念與祝福的時刻，而2024年的中秋節與中國國慶恰逢同一時期，更是美中建交45周年，對華人社區來說，具有雙重的意義。為此，多個僑團策畫舉辦「天涯共此時」主題歌舞晚會，透過中國傳統音樂、舞蹈、雜技及歌曲等多樣化的藝術表現形式，向觀眾呈現中華文化的精粹與華僑對祖籍國的祝福。

紐約中華歌舞團團長馮潔說，此次晚會的籌備注重專業性與藝術水準，旨在向在場的美國觀眾及全球華人展示中華民族的歷史文化與現代發展成就，晚會不僅是華僑表達對祖國思念的橋梁，也是展示美中兩國文化交流與友好關係的重要平台。

該晚會定於9月29日(周日)晚7時至9時，在曼哈頓百老匯大道The Symphony Space舉辦。感興趣的團體或個人可通過以下聯繫方式購票或了解更多詳情，包括(718)790-1552、(917)554-5672、(917)335-2829或(718)688-5782。

華人 曼哈頓 法拉盛

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