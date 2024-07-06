美國華人女性法律史 法拉盛圖書館展出

不少民眾駐足觀看展覽。(記者高雲兒╱攝影)

由台灣知名律師邱彰策畫的「她的故事Herstory2-美國華人 女性法律史」展覽，正在皇后區法拉盛圖書館 一樓大廳展出，該展覽記載了百年來所發生的華人女性參與的重大法律事件，將一直持續至13日(周六)。

此次展覽展示了華人女性自1785年來到美國以來，在聯邦法院及各州法院中的法律故事，展示了她們在這個法治國家中爭取權利和平等的艱辛歷程。如早在1874年，22位剛到美國的華人女性被移民 官誤判為不檢點而遣返，她們不畏懼將案件訴諸法院，最終由聯邦最高法院大法官Miller支持她們的訴求，推翻了加州的判決；又比如在1885年的Mamie Tape案中，加州最高法院判決華人的子女可以進入公立學校接受教育，為華人子女的教育權利奠定了基礎。

法拉盛圖書館副館長邱辛瞱表示，本展覽旨在紀念這些為爭取權益而奮鬥的華人女性，「美國華人移民的歷史，從一開始也是華裔女性移民的歷史。當年許多華人勞工攜帶家庭來到美國，華人婦女不僅帶來了生活用品，還帶來了生活方式，對鐵路建設的貢獻遠超間接參與。作為華人移民聚居地和具有歷史意義的小鎮，法拉盛圖書館展示這段歷史非常有意義。」