人力中校畢業禮 華文測試傳佳績

CMP人力中心中文學校2024春季學期周六班和人力雙文課後班日前結業，慶祝382名學生完成學業。(人力中心中文學校提供)

CMP人力中心中文學校2024春季學期周六班和人力雙文課後班日前結業，慶祝382名學生完成學業，教師、學生和家長歡聚華埠 雙文學校舉行畢業典禮，慶祝圓滿結業；值得一提的是，在校方在首次舉辦的「兒童華語文能力測驗TOCFL」茁壯級(Blossoming)考試中，有八名學生獲滿分成績。

校長石蔚靜表示，到中文學校學習中文，對大多數在美國出生長大的孩子來說絕非易事，該校始終秉承「快樂學中文」的辦學理念，不斷創新教學方法，為學生營造了良好的學習氛圍，並取得了可喜成果。

在本次畢業典禮上，18名同學獲得小學六年級畢業證書，兩名同學獲得初中三年級畢業證書，50名不同年級的學生榮獲學業優良獎及獎學金。在春季學期的作文造句造詞比賽中，43位學生獲勝並獲得獎學金。

該校日前還首次舉辦了「兒童華語文能力測驗TOCFL」茁壯級(Blossoming)考試，選送34位五年級以上的學生參加。TOCFL全稱為華語文能力測驗，由台灣教育部 主辦，考試水平與美國外語教學委員會指標等級(ACTFL)相當。結果顯示，所有考生均通過了聽力和閱讀測驗，其中黎兆傑、曹雨桐、吳嘉敏、林子翔、陳嘉炫、李錦超、陳家豫和余新迪等八名學生獲得了滿分成績。

除了頒獎儀式之外，畢業典禮上還穿插了文藝表演。四年級以上的班級學生代表分享了他們在「每周一書」活動中的讀書心得；課後班的學生們則帶來了繞口令比賽、網上壁報展比賽和結業表演等節目。此外，還有110名學生的作文和畫作在世報上發表。