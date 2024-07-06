國慶煙火秀 造成空汙困擾紐約

一年一度的國慶梅西煙火秀已落下帷幕，然而煙火帶來的空氣汙染卻還在困擾紐約市民。(記者范航瑜╱攝影)

一年一度的國慶梅西 煙火秀已落下帷幕，然後煙火帶來的空氣汙染 卻還在困擾紐約市 民，紐約市的空氣品質指數(AQI)在4日晚間的煙火表演期間急劇飆升，儘管5日清晨有所回落，但仍為「不健康」。市緊急事務管理辦公室5日承認，當日的空氣汙染部分由煙火引起。

布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway)、史泰登島的里奇蒙港(Port Richmond)，以及曼哈頓大橋上設有空氣品質傳感器。在過去24小時內，這些地點的空氣品質指數均超過了聯邦空氣品質標準。尤其是在里奇蒙港，晚上10時的指數飆升至225.91，達到了「非常不健康」的程度。

家住新澤西的劉女士當日晚上與朋友一起在河邊觀看了煙火秀。她表示在煙火秀的最後幾分鐘，河面上已經完全是「烏煙瘴氣」。黑煙籠罩河面，空氣汙濁，充斥著煙火味。煙火秀剛結束還下起了雨，劉小姐表示「感覺雨水都不乾淨」，以至於回家後直奔浴室。

儘管空氣品質指數在煙火結束後有所下降，但5日的空氣品質仍然對屬於「對敏感人群不健康」。市緊急事務管理辦公室5日早上在官方的X社群平台上發布消息，稱空氣汙染「是由於煙火所致」，並預計濃度將在一天內下降。

除了煙火的影響外，5日的炎熱潮溼天氣也導致車輛排放和其他汙染物被困在空氣中，與陽光反應形成臭氧。州環境保護廳(Department of Environmental Conservation)也在5日發布了高臭氧濃度的健康警告。

美國肺協會(American Lung Association)指出，暴露在較差的空氣品質中會導致呼吸問題。對於心臟或呼吸問題患者來說，在這樣的惡劣的空氣質量下，需要盡量避免在戶外長時間活動。老年人、孕婦和兒童也尤其需要注意。

不單單是今年，每年煙火秀後的空氣品質問題都是備受關注的話題。去年國慶日正值高溫天氣，煙火秀後的汙染程度甚至比起今年更為嚴重，空氣質量惡劣程度與去年6月的加拿大野火造成的「橙色天空」相當。