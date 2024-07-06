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新冠新變種襲紐約 入夏來病例增2.5倍

記者許君達╱紐約報導
新冠病毒出現新變種，紐約市病例出現激增。但專家表示新變種雖能強力穿透免疫，但導致嚴重症狀的可能性不高。(記者許君達╱攝影)
新冠病毒出現新變種，紐約市病例出現激增。但專家表示新變種雖能強力穿透免疫，但導致嚴重症狀的可能性不高。(記者許君達╱攝影)

根據衛生部門的統計，入夏以來全美新冠病毒感染率再次上升。紐約市從6月中旬起，新冠病毒感染數字比兩個月前暴增了2.5倍，還出現了住院和死亡的病例。研究表明，最新一輪的流行來自一個新的變種。

紐約市府的數據顯示，在6月15至22日的一周之內，全市平均每天報告687例新冠感染病例，比4月的同期數據增加250%；與此同時，該周內平均每天有53例新冠感染病例需要住院治療，並且報告了一例死亡病例。

專業人士提示，由於檢測人數的減少，病例報告的數據也許還不足以反映全貌。根據對汙水的檢測結果，紐約市的新冠病例可能還會更多，這也符合公衛專家所預測的新冠流行情況模型，即冬夏兩季增加較為明顯。

根據研究，新冠病毒最新出現的FLiRT變種在本輪流行中占比較高。這個變種穿透免疫力的能力更強，令已感染過舊變種病毒的人仍有可能再次感染，不過流行病學專家根據臨床經驗認為，對人體健康帶來的影響有限，只要不是免疫力非常弱的人群，都不至於引起嚴重症狀。

不過，隨著大流行的結束，紐約市內大量專門的檢測站點已撤銷，需要檢測的市民需要前往醫院和緊急護理中心等專業醫療機構。此外，家用試劑盒現在也很可能需要自掏腰包才能購買，因為保險公司已不再被強制要求為此類消費承保。

專業人士則警告，現有的疫苗也許對新變種病毒的作用有限。約翰霍普金斯大學公共衛生教授佩科茨(Andrew Pekosz)表示，針對FLiRT變種的新款疫苗可能還需要幾個月才能上市。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新指南，針對新冠病毒的自我防控建議已不再單列，而是與包括流感在內的其他呼吸系統流行病並列。CDC現已不再建議新冠感染者自我居家隔離五天，而是改為「居家觀察24小時，症狀結束並退燒後即可外出」，但同時也要求對老、幼、孕婦或免疫系統較弱的人群繼續加強保護。

檢測 紐約市 變種病毒

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