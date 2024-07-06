我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

百人會仇亞舉報網 11種語言可選

記者高雲兒╱紐約報導
「亞裔美國人仇恨追蹤」繁體中文網站首頁。(網頁截圖)
「亞裔美國人仇恨追蹤」繁體中文網站首頁。(網頁截圖)

百人會(Committee of 100)與亞裔美國人基金會(TAAF)近日宣布，之前推出的用於幫助亞裔居民報告自己遭遇或目擊的仇恨犯罪事件的在線數據庫平台，現已支持11種語言提交事件報告。

今年5月中，百人會與亞裔美國人基金會聯合推出在線數據庫「亞裔美國人仇恨追蹤」(AAPI Hate Tracker)，所有認為自己遭到了源自仇恨、偏見或歧視的騷擾或暴力事件的人都可以在此網站上報告，並未直接受害但見證了相關事件的目擊者也可以提交報告。

該數據庫目前接受孟加拉語/孟加拉國語、中文、英語、印地語、日語、高棉語、韓語、旁遮普語、他加祿語/菲律賓語、烏爾都語和越南語等11種語言的報告。受害者或目擊者可以通過https://www.aapihatetracker.org/提交事件報告。

此舉是為給亞裔人群報告案件時減少障礙。根據亞裔美國人基金會今年早些時候發布的一份報告顯示，僅有46%遭遇仇恨事件的亞裔曾向他人報告此類經歷，其中未報告的人群中，有7%的人提到語言障礙是主要原因。該機會和百人會希望通過數據庫的語言服務，縮小受害者與所需援助和資源之間的距離。

如果受害者在報告中請求額外的支持或服務，當地亞裔服務非營利夥伴也將聯繫他們。此外，提交的信息不會構成對執法機關的正式報告，除非受害者有此要求，否則不會與執法機關分享任何信息。

亞裔 百人會 越南

上一則

YouTube創辦人陳士駿台灣商會論壇分享經驗

下一則

新冠新變種襲紐約 入夏來病例增2.5倍

延伸閱讀

龍應台基金會講座影片：艾瑪‧思蓋vs.龍應台 被動不能帶來和平

龍應台基金會講座影片：艾瑪‧思蓋vs.龍應台 被動不能帶來和平
福建會館迎國慶 升國旗放禮炮

福建會館迎國慶 升國旗放禮炮
東風基金會 華埠文化中心開幕

東風基金會 華埠文化中心開幕
互惠財富重視教育 冠名贊助橙縣華人商會基金會獎學金頒獎典禮

互惠財富重視教育 冠名贊助橙縣華人商會基金會獎學金頒獎典禮

熱門新聞

楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18
就讀紐約州上州尤蒂卡市多諾萬中學的緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查，發生與員警扭打，遭警擊斃。(取自X平台)

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影

2024-06-30 22:40
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
今年最值得造訪的5個美國城鎮

今年最值得造訪的5個美國城鎮