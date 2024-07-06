百人會仇亞舉報網 11種語言可選

「亞裔美國人仇恨追蹤」繁體中文網站首頁。(網頁截圖)

百人會 (Committee of 100)與亞裔 美國人基金會(TAAF)近日宣布，之前推出的用於幫助亞裔居民報告自己遭遇或目擊的仇恨犯罪事件的在線數據庫平台，現已支持11種語言提交事件報告。

今年5月中，百人會與亞裔美國人基金會聯合推出在線數據庫「亞裔美國人仇恨追蹤」(AAPI Hate Tracker)，所有認為自己遭到了源自仇恨、偏見或歧視的騷擾或暴力事件的人都可以在此網站上報告，並未直接受害但見證了相關事件的目擊者也可以提交報告。

該數據庫目前接受孟加拉語/孟加拉國語、中文、英語、印地語、日語、高棉語、韓語、旁遮普語、他加祿語/菲律賓語、烏爾都語和越南 語等11種語言的報告。受害者或目擊者可以通過https://www.aapihatetracker.org/提交事件報告。

此舉是為給亞裔人群報告案件時減少障礙。根據亞裔美國人基金會今年早些時候發布的一份報告顯示，僅有46%遭遇仇恨事件的亞裔曾向他人報告此類經歷，其中未報告的人群中，有7%的人提到語言障礙是主要原因。該機會和百人會希望通過數據庫的語言服務，縮小受害者與所需援助和資源之間的距離。

如果受害者在報告中請求額外的支持或服務，當地亞裔服務非營利夥伴也將聯繫他們。此外，提交的信息不會構成對執法機關的正式報告，除非受害者有此要求，否則不會與執法機關分享任何信息。