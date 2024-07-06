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紐約客談／數位化服務應考量長者接受度

紐約客談

隨著科技的日新月異，許多重要文件申請和資料處理都轉移到線上作業，這一變革無疑為大多數人帶來了極大的便捷。然而，對於紐約市的華人社區，尤其是老年人來說，這樣的舉措卻不一定便民，反而可能成為擾民政策。

在當前的科技環境下，線上作業成為了主流。人們只需在家中通過電腦或手機，就能夠完成各種申請、資料查詢和繳費等。然而華社中有許多老年人不熟悉科技產品，這樣的情況使得這些人在面對數位化的政府服務時，無法享受到應有的便利，甚至可能喪失基本權益。

老年人對於科技的陌生感和不適應，源於他們長期以來習慣於傳統的紙質文件和面對面的服務方式。當服務轉移到線上時，往往感到無所適從。

以華社的糧食券被盜問題為例，領糧食券的多半是經濟條件不佳的老年人，如果想要防止糧食券被盜，還得要用智慧型手機下載應用程式，再用應用程式鎖卡。

但上述的這些過程，對於老年人族群，就已經是很高的門檻，要使用線上服務，老人需要學習使用電腦、智能手機，甚至需要掌握基本的英文，這對於一些文化水平不高或語言障礙較大的老年人來說，無疑是巨大的挑戰。如果想要全面杜絕糧食券被盜，恐怕很難。

面對這樣的挑戰，政府在推行數位化服務的同時，應該考慮到老年人的需求，提供替代方案。再以糧食券鎖卡為例，可以與社區機構合作，設立專門的線下服務窗口。同時，政府也可以開設一些基礎的數位化技能培訓班，幫助老年人逐步適應科技產品的使用，可能會比直接推行應用程式，還來的管用。

糧食券 紐約市 智慧型手機

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