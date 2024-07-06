槍枝回購20日啟動 1把最高500元

布碌崙地區檢察官蔣莎樂，近期宣布推出今年的槍枝回購項目。(布碌崙地區檢查辦公室提供)

為減少槍枝暴力犯罪 ，布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)每年都會推出槍枝回購項目，鼓勵民眾上繳槍枝換取獎金；今年的項目將於20日(周六)啟動，上繳槍枝的數量不設上限，但每人最高僅能獲得三部手槍的回購額。

布碌崙地區檢察官辦公室近期宣布，在槍枝犯罪方面發現新的趨勢，當前3D打印手槍、或用聚合物製成的自製槍愈來愈多，這些幽靈槍有時甚至可通過檢測 儀器，對社會安全構成很大威脅；蔣莎樂表示，唯有杜絕社區中各類槍枝暴力猖獗，才能避免日後慘劇的發生、拯救更多性命，因此每年推出槍枝回購項目。

在今年的活動中，只要上繳可使用的槍枝，民眾最高可獲得價值500元的銀行預付卡，活動上將不過問上繳者的姓名，當事者也無需回答任何問題；此外，上繳槍枝的數量不設上限，但每一位參與者最高只能獲得三部手槍的回購額，即最高金額不超過1500元，幽靈槍、3D打印手槍等的上繳者則最高可獲每部200元的獎金。

蔣莎樂指出，辦公室過去三年的活動中，共從街頭回購了超過500部手槍，效果顯著，他呼籲布碌崙民眾今年也積極參與活動；同時也提醒，民眾運輸途中需將上繳的槍枝保存好在膠袋、紙袋或盒子裡，並置放在車子的後備箱。

活動時間是7月20日(周六)上午10時至下午4時，地點是Beulah Church of the Nazarene，地址是布碌崙Saint John Place1250號，更多詳情可撥電至(646)610-5323諮詢。