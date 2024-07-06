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魯莽駕駛頻傳 市交通局重啟「零死亡願景」宣導

記者尤昱程／紐約報導
市交通局將在洋基球場投放廣告，宣導交通安全的重要。(記者尤昱程／攝影)
市交通局將在洋基球場投放廣告，宣導交通安全的重要。(記者尤昱程／攝影)

紐約市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近日宣布，將重新啟動「零死亡願景」(Vision Zero)廣告，並與職業球隊合作，在球場中露出，旨在抑制自疫情爆發以來，發生率愈來愈高的魯莽駕駛行為。

重新啟動的「零死亡願景」，將在今年夏天和秋天與職業球隊合作，在洋基體育場(Yankee Stadium)和花旗球場(Citi Field)上露出，目的是將關鍵信息傳遞給「難以接觸」的新受眾，尤其是男性駕駛員。

根據國家公路交通安全管理局(NHTSA)的數據，在嚴重車禍中，駕駛員為男性的可能性比女性高出37%。羅格貴茲表示，這次活動的宣傳範圍前所未有，直接接觸數萬名運動迷，進入更多社區，涵蓋更多社區和族裔媒體。

這次宣傳將使用包括國語及廣東話在內的13種不同語言播送，羅格貴茲說，在接下來的幾個月裡，這些重要的廣告將讓紐約人親眼看到駕駛過快的可怕後果。

這次廣告露出是市交通局2025財年的2億8000萬元「零死亡願景」經費預算，和該機構47億元的10年資本計畫的一部分，將與今年甫通過的「山米法案」(Sammy's Law)同步啟動，該法要求市交通局教育駕駛員關於超速的危險。

市交通局也正透過「零死亡願景」教育、執法和街道工程，來全面減少交通死亡。此外，亞當斯(Eric Adams)政府一直在努力擴大城市的超速和紅燈攝像頭計畫，同時提供創紀錄的新行人空間和受保護的自行車道，希望能減少紐約市頻傳的交通事故發生。

紐約市 亞當斯 疫情

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