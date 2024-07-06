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王嘉廉社區醫療中心 每周三免費健檢

記者尤昱程／紐約報導

曼哈頓法拉盛都有據點的王嘉廉社區醫療中心(CHRC)將在本月推出周三健康健檢日(Meet a Nurse Wednesday)活動，免費提供社區民眾健康篩檢服務，屆時將有健康教育員在現場為民眾解答相關健康教育以及醫療保險申請相關資訊，期盼幫助社區民眾邁向更健康的生活。

該中心醫療服務主任黃靖婷表示，此次周三健康篩檢日活動，將有醫療中心註冊護士免費提供健康篩檢服務，包括測量身高體重指數、血壓、膽固醇和血糖。此外，符合資格的社區民眾還可預約免費接種流感及新冠疫苗。同時，社區健康資源中心也會為民眾提供健康教育及醫療保險申請相關資訊。

黃靖婷說，該機構為聯邦政府認可的醫療中心，使命是為所有人提供優質且可負擔的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科和心理健康服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或何種移民背景，是一間真正「以病人為本」的醫療之家。

據了解，王嘉廉社區醫療中心致力於為亞裔社區提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每周開診七天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。

周三健康健檢日將分別於曼哈頓及法拉盛的兩處社區健康資源中心為民眾提供服務，時間地點分別為10日、17日和24日(皆為周三)上午10時至下午4時在曼哈頓華埠中央街(Centre St)168號3M層，以及10日、17日、24日及31日(皆為周三)上午10時至下午4時在法拉盛40路131-72號5樓，如需瞭解更多詳情，請訪問官網https://www.cbwchc.org/index_ch.asp，或致電(212) 966-0461。

醫療保險 曼哈頓 法拉盛

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