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布碌崙植物園獲贈石燈 象徵和平和友誼

記者顏潔恩／紐約報導
象徵和平和促進文化交流的石燈。(布碌崙植物園提供)
象徵和平和促進文化交流的石燈。(布碌崙植物園提供)

布碌崙(布魯克林)植物園近期獲得由俄勒岡州(Oregon)波特蘭日本花園(Portland Japanese Garden)贈送的石燈，作為兩個機構之間和平、促進文化交流的象徵。

據悉，這盞由日本石匠製成的石燈於上個月底已完成落成典禮，並在近期於布碌崙植物園的日本山池花園(Japanese Hill-and-Pond Garden)安裝完畢；該禮物由波特蘭日本協進社的執行長布魯姆(Steve Bloom)，親自贈給布碌崙植物園的總裁兼執行長貝內佩(Adrian Benepe)，成為日本協進社向美國機構贈送的首個象徵和平的禮物。

據布魯姆介紹，這份禮物的靈感源自於1955年，日本橫濱市長平沼良三(Ryōzō Hiranuma)贈送一份禮物至波特蘭，作為二戰後和解及安寧的象徵，自1966年轉移至當地的日本花園裡佇立著；此後，俄勒岡州的組織也多次贈送示意和平的燈籠到廣島和平紀念公園、長崎原子彈博物館廣場、東京日本國際交流中心、倫敦的邱園皇家植物園等。

他也指出，波特蘭日本花園已成立60年，一路以來見證文化、藝術、和自然的交匯如何促進各國之間和自身的了解；作為全球領先的公共花園之一，布碌崙植物園在促進文化外交、社區建設和社會變革方面，發揮了重要的作用，「因認同這些共同的價值觀，我們贈送和平燈籠，標誌著友誼以及和平的有形象徵意義。」

目前，這個石製燈籠佇立在布碌崙植物園內日本山池花園的西邊入口處，在石燈旁還刻有一段文字「鑄造永恆和平之光」，歡迎訪客前來參觀；貝內佩表示，未來世世代代的紐約市民或國際旅客過來參訪時，都能走到園林裡仔細研究這個藝術品，具有很深刻的意義。

日本 植物園 布碌崙

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