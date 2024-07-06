亞美聯盟第35屆傳承貢獻獎 2華人獲表彰

獲獎者合影。從左至右：鄺瑛瑛、Soo Kim、Roni Mazumdar、Chintan Pandya、Ruth Arnould、陳冰。(亞美聯盟提供)

數百名亞裔 領袖和民代近日齊聚亞美聯盟(Asian American Federation, AAF)第35屆「傳承貢獻獎」頒獎典禮。華人鄺瑛瑛(Joanne Kwong)和陳冰(Bing Chen)獲此殊榮。

傳承貢獻獎旨在表彰在各自領域取得傑出成就的亞太裔領袖。這些領袖為紐約的亞太裔社區做出貢獻，彰顯了亞美聯盟創立的初衷。此次活動吸引了來自紐約及全國各地的支持者，包括政商界、文藝界的知名人士、民代及亞美聯盟旗下70個成員組織的代表，總計約450名來賓。

「珠江百貨」總裁鄺瑛瑛獲獎。1971年，鄺瑛瑛的岳父程明怡聯合創辦了珠江百貨，填補了紐約市 中國商品欠缺的空白。市長亞當斯(Eric Adams)此前走訪珠江百貨，對店內的中國風讚不絕口。鄺瑛瑛表示：「珠江百貨已經成為了華埠與紐約市之間、亞洲與美國之間，以及本無交集的鄰里之間的橋梁。我向在座的每一位小企業主及其員工致敬，沒有任何一個群體比他們更具創造力、更堅韌或更勤奮。」

亞美聯盟執行總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，亞美聯盟始於三個人和一間小小的會議室。(亞美聯盟提供)

另一位獲獎者是台裔創業家陳冰。陳冰是亞太裔社區組織「金屋」(Gold House)的總裁、執行長兼聯合創始人，曾在YouTube擔任高層。金屋投資 於內容和企業，支持亞裔從事各種文化創作。陳冰說：「如果我們一直猶豫不前，不相信自己有能力為這個世界做出貢獻，那等到那時我們已為時已晚。」

亞美聯盟執行總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示：「亞美聯盟始於三個人和一間小小的會議室，爭取在決策桌上占有一席之地。今天，我們有30名員工，沒有人可以忽視我們。此次晚會是對亞裔社區在過去35年中取得的成就的慶祝。亞美聯盟將繼續為使亞裔而奮鬥。」

其餘獲獎者還包括Standard General首席投資官Soo Kim、Unapologetic Foods經理與主廚Roni Mazumdar和Chintan Pandya，以及美國銀行執行董事Ruth Arnould。