華埠餐廳 國慶客人不如預期
適逢國慶假期，許多遊客選擇在此期間到訪紐約。而部分華埠餐廳卻表示自己的生意還未從新冠疫情的打擊中恢復過來，即使在假期或周末也沒有明顯的客流量上漲。
據Welcome to Chinatown的研究顯示，華埠受新冠疫情的影響比紐約市其他社區都要來得更大。因疫情的打擊，華埠失去了57%的餐飲服務業工作以及28%的零售業工作。許多華埠餐廳在疫情期間關門幾個月至一年之久，更有餐廳因租金上漲無法維繫盈利等原因從此歇業。
在宰也街(Doyers St.)營業20餘年的武昌好味道的工作人員陳先生表示，這家台灣小吃店在疫情期間關門了兩三個月，在23年才逐漸恢復到接近疫情前的營業水平。但在2024年上半年的生意反而比去年更差一些，「可能是因為經濟比較蕭條的緣故，周邊很多餐廳也反應上半年生意一般」。陳先生解釋道，因為光顧的大多都是相熟的老客人，他們的生意還算比較穩定。
位於勿街(Mott St.)上廣東餐廳明旺的老闆鐘明則表示，他的餐廳受疫情影響，2022年才重新開業，而目前也只恢復到疫情前生意水平的60%。生意不盡如人意的原因是因為年輕人與遊客的減少。「沒有年輕人(來店裡)，年輕人都去法拉盛了」。而疫情前，明旺有將近70%的客人為遊客。「哪怕像今天是假期，店裡都沒有太多人，很安靜」。鍾明說，租金大幅上漲對華埠店鋪生存是很大的挑戰。他表示，華埠整體也不如疫情前熱鬧，除了有很多空店鋪之外，很多店鋪選擇在晚上七點也早早打烊。
雖然紐約市整體的旅遊業在2023年逐漸恢復到新冠疫情前的水平，但整體遊客也是以美國本土遊客數量居多。曾經是紐約市旅遊業中堅力量的中國遊客卻因航班運力減少、簽證等待時間長等種種原因，遲遲未能全面回歸紐約。
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