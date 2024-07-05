華埠餐廳 國慶客人不如預期

部分華埠餐廳反應假期客流量不盡如人意。(特約記者曹馨元╱攝影)

適逢國慶假期，許多遊客選擇在此期間到訪紐約。而部分華埠 餐廳卻表示自己的生意還未從新冠疫情 的打擊中恢復過來，即使在假期或周末也沒有明顯的客流量上漲。

據Welcome to Chinatown的研究顯示，華埠受新冠疫情的影響比紐約市 其他社區都要來得更大。因疫情的打擊，華埠失去了57%的餐飲服務業工作以及28%的零售業工作。許多華埠餐廳在疫情期間關門幾個月至一年之久，更有餐廳因租金上漲無法維繫盈利等原因從此歇業。

在宰也街(Doyers St.)營業20餘年的武昌好味道的工作人員陳先生表示，這家台灣小吃店在疫情期間關門了兩三個月，在23年才逐漸恢復到接近疫情前的營業水平。但在2024年上半年的生意反而比去年更差一些，「可能是因為經濟比較蕭條的緣故，周邊很多餐廳也反應上半年生意一般」。陳先生解釋道，因為光顧的大多都是相熟的老客人，他們的生意還算比較穩定。

位於勿街(Mott St.)上廣東餐廳明旺的老闆鐘明則表示，他的餐廳受疫情影響，2022年才重新開業，而目前也只恢復到疫情前生意水平的60%。生意不盡如人意的原因是因為年輕人與遊客的減少。「沒有年輕人(來店裡)，年輕人都去法拉盛了」。而疫情前，明旺有將近70%的客人為遊客。「哪怕像今天是假期，店裡都沒有太多人，很安靜」。鍾明說，租金大幅上漲對華埠店鋪生存是很大的挑戰。他表示，華埠整體也不如疫情前熱鬧，除了有很多空店鋪之外，很多店鋪選擇在晚上七點也早早打烊。

雖然紐約市整體的旅遊業在2023年逐漸恢復到新冠疫情前的水平，但整體遊客也是以美國本土遊客數量居多。曾經是紐約市旅遊業中堅力量的中國遊客卻因航班運力減少、簽證等待時間長等種種原因，遲遲未能全面回歸紐約。