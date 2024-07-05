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華人長巴公司 假期上座率高

特約記者曹馨元╱紐約報導
華人長巴公司在國慶假期的上座率比平日高出許多。(特約記者曹馨元╱攝影)
華人長巴公司在國慶假期的上座率比平日高出許多。(特約記者曹馨元╱攝影)

國慶假期是許多紐約居民選擇在周邊出遊的重要假期，曼哈頓華埠的華人長巴公司則反映，雖然國慶假期的巴士上座率比平日裡高出不少，但整體營業情況還是沒有恢復到與新冠疫情前持平。

祥龍專線直通巴士提供紐約到波士頓的往返大巴。負責售票的Sam Kwang先生表示，疫情後直至現在載客量都相比之前減少許多。在疫情前，祥龍在周一到周四提供11班車次，周五到周日更是多達13班，在假期還會因過多的車次需求而要額外租車。但如今，周四到周一只提供八班車次，周二周三則減到六班。此外，服務祥龍的司機數量也從26位降低到了現在的20位左右。

在國慶假期周，祥龍在7月1日到3日的上座率比較高，但也僅有70%左右。而7月4日國慶當天，除了前兩班上座率比較好之外，後幾班的上座率則不到50%。

佛州巴士公司售票陳小姐則表示，他們提供到紐約上州水牛城(Buffalo)及佛州(Florida)的兩條路線，而如今的載客量只有新冠疫情前的三分之二。陳小姐說，佛州巴士公司在今年國慶假期周的上座表現比去年要好一些，7月1日到3日均為滿座，但七月4日的上座率僅有50%。陳小姐猜測，上座率不佳或許與巴士車票價格的上漲也有關係，因為通脹的原因，佛州巴士公司的票價相比之前上漲了20元。

據兩家長巴公司觀察，華人客人相比疫情前要少了一些。祥龍的華人客曾經占到五成，如今也降至四成。佛州巴士公司的陳小姐認為，或許是華人在疫情後還未恢復長途出行的習慣。

疫情 佛州 華人

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