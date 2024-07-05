健美藏舞隊國慶表演 展多元文化融合

紐約健美藏舞隊在麥迪遜廣場公園表演。(記者范航瑜／攝影)

紐約健美藏舞隊4日在曼哈頓 的麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)帶來了藏舞表演，慶祝國慶日以及多元文化交融。14名成員身著色彩斑斕的藏族服飾，隨著音樂翩翩起舞，吸引了眾多外族裔觀眾駐足觀看。

本次參與演出的成員年齡在40至70歲之間，最長者67歲。舞者們時而旋轉、時而舞袖，舞姿充滿了藏族文化的獨特魅力，引來了不少外族裔觀眾駐足觀看。演出前還播放了美國國歌，以表達對國慶的祝賀。

藏舞隊領隊兼指導老師何先生介紹，他年輕時在大學參加文藝演出隊，開始接觸舞蹈。來到美國後，他也繼續學習舞蹈。眾多舞蹈類別中，他尤其鍾愛藏舞。「藏舞優雅大氣，充滿熱情，且作為少數民族文化，是中華文化的重要組成部分，不僅華人 喜愛，也深受世界各地各族人民的喜愛。」

何先生提到，現在很多華人都喜歡跳廣場舞。但藏舞與廣場舞不同，其動作編排更為複雜，而且沒有廣場舞那樣強的節奏，其舞蹈節拍不能單靠聽，而是需要「用心體驗」。

約五年前，何先生在公園裡表演藏舞，被幾位華人女士看到。她們都表示很感興趣，也想一同學習練習。從那時起，他們幾乎每天早晨都一起跳舞練習。何先生平時上班，主要在每周六早上教學。隨著人數逐漸增加，他們組建了藏舞隊，最多時有40多人，目前約有30名成員。

當天的表演包括六個舞蹈：「我的九寨」、「天上的西藏」、「畫你」、「拉薩夜雨」、「卓瑪泉」和「夢見你的那一夜」。但演出進行到一半時，由於公園管理方不允許放音樂，演出被迫中止。何先生表示理解，但對未能表演完所有舞蹈感到遺憾。何先生說，尤其是「夢見你的那一夜」編排最為精美，是他們最引以為傲的作品。他們計畫改日在更合適的地點再次表演。