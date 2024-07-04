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紐約長島城鎮推行不亂丟垃圾運動 豎標語問「為什麼亂丟？」

世界新聞網／輯
紐約長島的巴比倫鎮為了防止亂丟垃圾，豎立措辭嚴厲的標語及祭出高額罰金。(取材自Town of Babylon臉書)
紐約長島的巴比倫鎮為了防止亂丟垃圾，豎立措辭嚴厲的標語及祭出高額罰金。(取材自Town of Babylon臉書)

為了解決長期的亂丟垃圾問題，紐約長島的巴比倫鎮（Town of Babylon）祭出高額罰金和積極的反亂丟垃圾運動，還豎立禁止亂丟垃圾標語；初犯者可面臨最高1000美元的罰款。

合眾國際社（UPI）報導，巴比倫鎮推動「清潔行動」運動，在facebook.com/townofbabylon.ny/videos/karma/1496935417920751" target="_blank">臉書發布一支名為「報應」的廣告影片，內容為一名慣犯到處亂丟垃圾，最後一台垃圾車直接開到他家院子把垃圾全部倒在他家門口。

臉書官方帳號在影片圖說表示，他們對於在小鎮亂丟垃圾零容忍，請大家協助一起讓巴比倫鎮乾淨漂亮，不要亂丟垃圾，初犯者將面臨最高1000美元的罰款，且他們會請求法官罰到最高金額。

小鎮還豎立禁止亂丟垃圾的標語，其中一面寫「你為什麼亂丟垃圾？」下面有四個選項，分別為「我很懶惰」、「我不在乎自然環境」、「媽媽仍在替我收拾善後」及「以上皆是」。

巴比倫鎮的鎮長謝弗（Richard Schaffer）說，為什麼他們一定要被冠上「邋遢懶惰」的稱號，因此他們要直接和大家宣告「夠了」。

報導指出，小鎮上路面亂丟的垃圾今年為止已經累積超過250公噸，還從流往潟湖的小溪中清出1萬5000磅垃圾。

謝弗說，他們想傳達給人們的訊息是若你亂丟垃圾，你就是在做不負責任和不成熟的事。

隨著即將到來的國慶假日，巴比倫鎮也在官方臉書貼出公告，指7月4日沒有收家戶垃圾，庭院的垃圾收集也暫停，不同區域恢復收垃圾的時間也不同，呼籲居民注意。

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