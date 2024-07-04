郭文貴強調遭中共迫害欲脫罪 法庭舌戰

郭文貴案庭審進入辯方作證環節，律師團隊試圖以遭受中共跨境迫害為由為其脫罪，但檢方反駁其奢侈生活與反共無關。圖為郭文貴名下價值440萬元的布加迪限量款。(司法部提供)

以「滅共」為噱頭吸引大量追隨者並涉嫌詐騙其投資 款的中國商人郭文貴 ，7月繼續在紐約南區聯邦法院受審。目前，檢方的35名證人已作證完畢，在2日和3日的的辯方作證環節，郭文貴的辯護律師團隊從專業性、實踐性和受到中共跨境威脅兩個方向尋找突破口，試圖為其脫罪。檢方團隊則針鋒相對，雙方共同上演了精彩的法庭舌戰。

專家：「GTV」上市符合常規

辯方首先請出兩名金融和加密貨幣 方面的專業人士。主業為上市公司估值的紐約財務諮詢業者德拉根(Raymond Dragon)介紹，在為郭文貴推出的多媒體平台「GTV」做估值分析時，利用自己特有的逆向推演法(backsolve method)，根據「GTV」方面給出的總發行股數與參股人數計算，「GTV」的估值可達20億元。由於這種推算方法對投資者人數預期的準確性非常依賴，因而檢方在質詢時提問：如果投資者在決策時被誤導，這種估值方法是否會失準。德拉根給出了肯定的答覆。

另一位專家證人為曾在美國聯邦政府和聯準會工作的加密貨幣諮詢業者斯克洛(Maggie Sklor)。辯方律師首先邀她從專業角度為陪審團解釋加密貨幣的一些基本常識和原理，同時也介紹了當前市場上已存在的一些大型中心化加密貨幣交易所，試圖挑戰一名檢方的專家證人此前所做的「郭文貴的『喜交所』不是去中心化的、因而不符合加密貨幣定義」的論述。

斯克洛還介紹，加密貨幣本質上是一種數位世界中的真實個人資產，只存在於區塊鏈之上，而且匿名及安全性也是加密貨幣的本質屬性之一。而針對上述說法，檢方在質詢時展示了「喜交所」的上市白皮書，其中規定：用戶必須用真實的美元購買等值的「喜元」，這種「喜元」實質上只是一個信用符號(credit)，只能在「喜交所」的獨立生態圈層內使用，比如購買所謂的加密貨幣「喜幣」，而且用戶無權對自己手中的「喜元」或「喜幣」索取任何資產所有權。白皮書中雖然承諾用戶可以申請把手中的「喜元」兌換成美元，但強調「不保證一定會受理」。此外，檢方還指出，用戶購買「喜元」必須用電匯的方式將真實的美元轉至指定帳戶，而電匯是實名的，因此「喜幣」的購買過程也並不匿名。

檢駁奢華生活無關反共

辯方證人易建虎作證稱，他作為郭文貴的追隨者，因為給「GTV」投資了18萬元，而於2020年10月23日在中國被國安人員綁架並監禁審訊長達11個小時。易建虎稱，國安部門強迫他向匯款銀行發起投訴，稱自己遭遇欺詐、並要求退回投資款，此後還要求他相繼向FBI和「紐約時報」、「華爾街日報」等美國主流媒體發電郵投訴自己被郭文貴欺騙，如果不從，將面臨國家安全方面的控罪。他還作證稱，中國國安部門甚至還出錢幫他聘請美國律師以處理此事。

易建虎在庭上表示，中國國安給他洗腦，稱「郭文貴拿著你的錢去享受奢侈生活」，「你會損失所有的投資款」。

根據易建虎的證詞，他2022年11月設法逃離中國，攜全家一起經澳門和杜拜抵達美國，並由郭文貴團隊的法律顧問張勇兵(音)代理政治庇護案件。而根據檢方7月1日提交的法庭文件，張勇兵已被確定為郭文貴案件的共謀。易建虎稱，他在美國也沒有感到很安全，因為「美國有很多中國警察」。

易建虎作證完畢後，辯方繼續邀請英國風險諮詢業者多蘭(Paul Doran)出場，他表示，中國當局旨在跨境抓捕或綁架特定人士回國受審的「獵狐行動」在美國也有活動，而「據他認為」，郭文貴應是「獵狐」名單上的頭號人物。辯方展示的法庭文件中，也提到了郭文貴從2017年開始在美國遭遇中共跨境鎮壓的情況。

而在檢方質詢時，紐約南區聯邦檢察官芬克(Ryan Finkel)首先指出：「美國執法機構成功阻止了這些針對郭文貴的圖謀，中共沒有得逞」。隨後，他根據此前已經在檢方作證環節反覆出現過的郭文貴的豪車和豪宅等奢侈生活細節，對辯方試圖以「遭遇跨境鎮壓」為由給郭文貴脫罪的話術展開反擊。

芬克首先以美台關係為例，向中國問題專家多蘭拋出問題：「美國出售先進武器，幫助台灣抵抗中共入侵。那麼據你所知，美國送給台灣的抗共戰車中，是否有蘭博基尼或布加迪(指郭文貴用追隨者投資款購買自用的豪華跑車)呢？」

由於多蘭在作證時表示他曾在中國經營業務，並遭到過中國當局的騷擾和監視，芬克因而繼續向多蘭發問：「豪購價值3萬5000元的床墊是否能夠抵擋中共的子彈？」「價值6萬元的高端電視能否作為面對中共鎮壓的防身武器？」(指郭文貴在自家豪宅中購置的奢侈家具)。針對郭文貴的追隨者曾經有過包圍和騷擾他人的歷史，芬克繼續提問：「在人家門外持續包圍抗議並對著別人拍攝，是否屬於騷擾？」

「中國專家」反幫檢方助攻

隨後，芬克繼續將舌戰升級。他質問多蘭，是否知道郭文貴曾與現已倒台的中國國安部前副部長馬建關係密切、並曾是中共體制內的受益者。多蘭給予肯定答覆。芬克指出，馬建由於得罪了習近平而被抓捕，郭文貴是在此之後才逃離的中國。多蘭回答稱他了解這些歷史。檢方還展示在郭文貴住宅中搜出的一枚代表中國解放軍的「八一」字樣徽章。

芬克將辯方展示的旨在證明郭文貴遭遇跨境鎮壓的法庭文件引為己用，指出，郭文貴最早的集資項目「法治基金」是2018年11月推出的，而法庭文件則透露了一個重要細節：2018年10月，香港法院查封了郭文貴在香港的資產，導致他陷入經濟困難。此時，辯方律師史洛夫(Sabrina Shroff)挑戰稱，查封郭文貴資產的是香港法院而不是中國大陸法院。芬克則順勢向多蘭發問：作為中國問題專家，你是否知道香港政府與中國中央政府之間的關係。多蘭予以肯定答覆。

最後，芬克向多蘭提問：「在中國，批評習近平的人會遭受迫害？」多蘭給予肯定答覆。芬克繼而追問：「那麼你知道郭文貴手下『農場』的規矩嗎？」根據檢方此前展示的證據和證詞，「農場」作為郭文貴追隨者在全球各地的組織機構，其內部規定嚴禁成員對郭文貴本人和他的組織有任何批評或議論，違者將受到嚴厲的處罰，甚至人身騷擾或威脅。